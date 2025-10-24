Dolor por la muerte de un querida reina de la Vendimia
Amigos y familiares despiden con dolor en las redes sociales a la joven reina de la Vendimia mandato cumplido.
Las redes sociales se llenaron de fotos, videos y palabras de cariño para despedir a una querida reina de la Vendimia que falleció en las últimas horas. Se trata de Patricia Barrera Oro que fue reina de Luján de Cuyo en 2003.
Patricia estudió la secundaria en la Escuela del Magisterio de la Universidad Nacional de Cuyo y Diseño en la Universidad de Mendoza. Estaba casada con Francisco Muñiz con quien tenía un hijo de 10 años.
Reina de la Vendimia
En 2003, cuando Anabel Molina fue elegida reina nacional de la Vendimia, Patricia fue reina de Chacras de Coria y luego soberana de Luján de Cuyo. Muchos lujaninos la recuerdan con mucha estima.
Una de las primeras instituciones en solidarizarse con amigos y familiares por la muerte de Patricia Barrera Oro fue la Subcomisión de Rugby del Club Banco Mendoza “Expresamos nuestras más sentidas condolencias a la familia Muñiz por el fallecimiento de Patricia, la mamá de Juanfri, jugador de nuestra división M10”, escribieron desde la cuenta oficial del club.
“Sos el ángel que guía nuestro camino hace 10 años, sos el ejemplo de no bajar los brazos, sos el amor de mi vida, sos la madre que amo a su hijo más que nada en el mundo, sos la amiga incondicional que siempre dio un poco más por sus amigas, sos la hermana que que entrega el corazón y la hija que deja la vida por tus viejos. Sos mi vida...Sos mi todo… Tu lucha fue incesante y tus ovarios de oro... Nunca nos dimos por vencidos y movimos cielo y tierra para lograrlo”, escribió el esposo en las redes sociales.
“Marcas el camino de cada persona que tocas y dejas esa marca como una caricia en el alma. Solo me queda agradecerte por cruzarte aquel Agosto del 2014 en mi camino y dejarme transitar este hermoso camino juntos. Agradezco a la vida que sepas todo esto... Mi Reina!!! Gracias por tus sonrisas, por tus abrazos, por tus besos. Gracias por tus enseñanzas, por tus retos, por vivir a nuestro lado mi amor… Gracias por enamorarte de este gordito campechano de Colonia Las Rosas, vos siendo mi reina de Lujan. Gracias por el tesoro mas hermoso que conseguimos juntos, nuestro Juanfri.... Te prometo que lo voy a cuidar y hacerlo feliz como vos nos has hecho. TE AMO ETERNAMENTE”, agregó.