Docente que usa lenguaje inclusivo: "Estoy preocupada por la perspectiva de género"

Carolina Gutiérrez es la vicedirectora de la escuela Blando Encalada de Junín a la cual algunos padres le cuestionaron el uso del lenguaje inclusivo en el establecimiento. Intervino la Dirección General de Escuelas y ahora acordó -hasta que exista una reglamentación- dejar de usar términos inclusivos en el aula.

En conversación con Uno Nunca Sabe de MDZ Radio, la docente dijo que llegó a un acuerdo con la DGE para suspender el uso del lenguaje hasta que haya una reglamentación del organismo. Ahora fue citada a la entidad reguladora de la educación en la provincia para hablar del tema.

Gutiérrez explicó que no usaba esos conceptos en todo momento, sino que cuando pasaba por alguno de los grados saludaba a "todos, todas y todes".

Dijo que lo usaba porque le da perspectiva de género y porque como dice la palabra "incluye, amplia derechos". Confirmó que el reclamo llegó de parte de los padres a través de una nota y manifestó que no coinciden en las miradas porque reclaman que "los chicos son muy chicos y hay que explicarles cosas que ellos no entenderían".

Señaló que ahora que hay que dejar que la nota siga su curso y ella irá hoy a la Oficina de la Educación Sexual Integral para que lineamientos hay al respecto para trabajar en eso.

"No es que todo el día yo usaba el trabajo inclusivo. Saludaba a los chicos y después yo tengo que ir a hacer mi trabajo que es más que nada administrativo. No estoy en contacto permanente con los chicos", explicó la vicedirectora.

Igualmente Carolina dijo que su postura va a seguir siendo la misma, va a seguir estudiando el lenguaje inclusivo y va a ver de qué manera se puede implementar en las escuelas.

Respecto a las críticas que señalan que el término no es aceptado por la Real Academia Española de la Lengua, dijo: "Yo de la Real Academia tengo mi postura. Hace más de 200 años somos independientes y nuestro lenguaje no puede depender de la academia. Hay palabras que utilizamos los mendocinos que no están aceptadas".

Reconoció que el problema también puede estar relacionado con que mucha gente vincula el uso del lenguaje inclusivo con "el pañuelo verde, con el término feminazi y con el kirchnerismo".