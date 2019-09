Dime qué escuchas y te diré a quien votas: la particular encuesta que unió música y política

Una encuesta realizada por dos sociólogos que buscó trazar relaciones sobre los gustos musicales y la ideología política y el poder adquisitivo de las personas, reveló que aquellos que ganan menos y votan a la izquierda gustan de la música de 'Los Redondos'. Mientras que los que ganan más y votan a la derecha, prefieren las obras de Gustavo Cerati.

El estudio fue realizado por el Doctor en Sociología Daniel Schteingart y la Socióloga Sol Civale y tomaron como base las respuestas de 20.000 personas. Aclararon que se trató de una muestra no representativa y que no pueden extrapolarse los resultados a toda la población.

La encuesta, explicada a través de un gráfico, ubicó a los votantes de partidos de izquierda y de bajo poder adquisitivo con tendencias a consumir la obra de 'Patricio Rey y sus Redonditos de Ricota' dentro de la música nacional. Como banda internacional, este segmento prefiere a la banda británica 'Radiohead'.

¿La grieta política es también grieta estética? Pareciera que sí.



A partir de la Encuesta de Costumbres Argentinas que armamos con @SolCivale, hicimos un mapa de consumos musicales según poder adquisitivo e ideología.



Sale breve hilo sobre el mapa. pic.twitter.com/RSNXF501Ql — Daniel Schteingart (@danyscht) September 5, 2019

En contraposición, la encuesta mostró que aquellos que votan a partidos de derecha y poseen un mayor poder adquisitivo prefieren la música de Gustavo Cerati, tanto en Soda Stereo como en su etapa solista, casi al mismo nivel que la de Andrés Calamaro.

En el mismo segmento de personas, aparecen los también británicos 'Coldplay' como la banda internacional preferida por sobre sus coterráneos de Oasis, banda que se desintegró tras las diferencias entre sus fundadores, los hermanos Gallagher.

En tanto, aquellos considerados de bajos ingresos y que adhieren a ideologías de izquierda, son afines al folclore, el punk, al tango o al blues dentro de los estilos y gustan de bandas nacionales como Divididos o las que integró Spinetta, además de 'Los Redondos'; y de Artic Monkeys y Pink Floyd entre las foráneas, además de Radiohead.

Los de ingresos escasos e ideología de derecha, según el estudio, están más ligados a estilos como el cuarteto, el heavy metal, al música clásica o latina, mientras que entre las bandas escogidas aparecieron Queen y U2 entre las extranjeras y Los Piojos como representante nacional.

Las bandas/estilos que están arriba del mapa son consumidos relativamente más por personas de clase media para arriba (alto nivel educativo, con prepaga/obra social, empleo de calidad y que gastaron bastante en vacaciones en el último año).



A la inversa con las que están abajo. pic.twitter.com/6OLw8qhWuH — Daniel Schteingart (@danyscht) September 5, 2019

Daniel Schteingart, autor principal del estudio, accedió a una entrevista con MDZ y explicó varios detalles del trabajo que realizó junto a Civale y publicó en su cuenta de Twitter.

"Para que la encuesta sea considerada representativa tiene que tener un criterio de aleatoriedad, tiene que ser probabilística. Tendríamos que, por ejemplo, poner en un bolillero a las 45 millones de personas de Argentina y que de ahí salgan sorteadas 10 mil para que respondan la encuesta", comenzó explicando el sociólogo sobre las características del muestreo.

"Esta en particular presenta muchos sesgos ya que si bien fue bastante difundida por las redes, se puede decir que fue respondida por gente parecida a mí. Es una encuesta que no alcanza a captar al grueso de los sectores populares y puede sobrerepresentar a la gente de Capital Federal. Hay que tener en cuenta que hacer una encuesta representativa cuesta mucha plata y esta fue de costo cero", argumentó Schteingart.

El cuestionario que respondieron los encuestados

Consultado sobre si algunos de los resultados fue inesperado para los autores o los sorprendieron, afirmó: "Si, hubo varios resultados que sorprendieron, pero estoy elaborando una nota al respecto que va a salir en los próximos días y se van a revelar allí. Se puede decir que la encuesta, en gran parte, confirma prejuicios o estereotipos pero estereotipar es anular la complejidad de los fenómenos sociales".

Las opciones que aparecieron dentro de la encuesta, fueron producto de una consulta anterior que hizo Schteingart sobre qué discografía llevarían las personas a una isla desierta. "Tomamos las respuestas más mencionadas y las pusimos como categorías; habían más pero la idea no era que la gente se aburra de leer las opciones".

"Esto pasó en las bandas nacionales e internacionales y en los estilos, muchos se quejaron porque no estaba Metallica, pero The Beatles, Coldplay, U2, Rolling Stones o Radiohead fueron más mencionadas. En los estilos lo mismo, con la novedad de que muchos agregaron 'Trap' ya que se podía incluir alguno que no estaba y está muy ligado a la juventud", finalizó el autor principal del muestreo.