Detalles de la visita de Ewan McGregor a Mendoza

Este martes se supo que la provincia contó con la presencia de una visita inesperada. se trata del actor Ewan McGregor, quien almorzó en un conocido restaurante de Tunuyán. "Comieron unos lomos que tenemos: El Carlos V y el lomo de La Posada que son de cerdo y vienen con diferentes guarniciones", detalló Andrea, propietaria de La Posada del Jamón.

En diálogo con MDZ Radio la propietaria del local gastronómico contó que los comensales no estuvieron mucho tiempo en el restaurante y que acompañaron la comida con un vino mendocino. "No sé si dejó propina porque un cliente le pagó el almuerzo. Debería haber dejado propina. Seguramente", admitió.

Si bien se trata de uno de los actores más conocidos del mundo y recordado por su interpretación de Obi Wan Kenobi en Star Wars, algunos tuvieron que googlear su nombre para corroborar si era la misma persona.

"Uno de los mozos que está más cerca del mundo artístico dijo que le parecía que era el actor. Empezamos a googlear y nos dimos cuenta de que si", manifestó Andrea.

El restaurante es muy conocido en el Valle de Uco

"Estaba comiendo y no lo queríamos molestar. La gente lo reconoció y le pedía fotos. El muchas ganas no tenía de sacarse pero se sacó un par con los clientes. Después una más con nosotros y se fue. No tuvimos tiempo de mostrarle el emprendimiento ni hablarle del lugar", recordó la empresaria gastronómica.

por último, recordó que no es el primer famoso que pasa por su local y destacó que además de músicos y actores argentinos, también pasó otra mediática internacional: Paris Hilton. "Estuvo como en el año 2000. Ella si dejó propina", recordó. Al ser consultada sobre más detalles de la estadía de McGregor admitió que no saben ni quién le recomendó ir a La Posada del Jamón ni donde estaba alojado.

