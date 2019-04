Desde la carrera de Comunicación Social piden la liberación de Assange

El equipo de Dirección de la Carrera de Comunicación Social de la Facultad de Ciencias Políticas y Sociales de la Universidad Nacional de Cuyo emitió un comunicado pidiendo la liberación de Julian Assange.

A continuación, el texto completo:

Por la libertad de Julian Assange

Se le ha quitado a Julian Assange el derecho de asilo que lo asistía como a cualquier persona perseguida y resulta altamente probable que desde Inglaterra se lo extradite a Estados Unidos para ser allí juzgado como si fuera un criminal.

Assange obró periodísticamente sin hacer opiniones propias; solamente dio a conocer escritos secretos de parte de la seguridad de los Estados Unidos, que comprometen a ese país en acciones en los más diversos sitios del mundo. Acciones opacas, encubiertas, desconocidas para la mayoría de las poblaciones de los países concernidos. Acciones que comprometen vidas y muertes de miles de seres humanos.

Assange actuó en ejercicio de la libertad de prensa, pero sobre todo, del compromiso con los valores occidentales acerca de la democracia y los derechos civiles. Las acciones secretas que incluyen desestabilizaciones de gobiernos, preparaciones de guerra, actos de sabotaje, etc., exigen ser puestas de manifiesto, para que dejen de ser realizadas clandestinamente, sin control social de ningún tipo.

El gobierno británico no debiera entregar a Assange a los Estados Unidos, pues él no es ciudadano de ese país y –por tanto- no tiene (estando fuera de jurisdicción territorial estadounidense) por qué haber respondido a sus leyes y designios. Desde ese punto de vista, una extradición a los Estados Unidos resulta simplemente irregular e ilegal.

Como profesionales de la comunicación, docentes e investigadores de esa temática, repudiamos la persecución a Julián Assange y exigimos que la revancha brutal que se viene ejerciendo contra su persona, cese como debiera corresponder al respeto de la legalidad en países que se asumen civilizados.