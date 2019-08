Defensa del Consumidor negó desabastecimiento: "Que la gente no compre por comprar"

Defensa del Consumidor, a través de su Directora Mónica Lucero, llevó tranquilidad a los consumidores al afirmar que "no hay desabastecimiento en los supermercados", al tiempo en que recomendó a la gente "que no compre lo que no necesita".

La volatilidad del tipo de cambio con respecto al dólar tras los resultados de las elecciones PASO del domingo pasado produjo reacciones en los mercados, pero al menos hasta este miércoles la fuerte devaluación del peso no ha tenido gran impacto en los productos que comercializan los supermercados.

"A la gente le decimos que esté tranquila, que no compre lo que no necesita, que no va a haber desabastecimiento porque las fábricas están trabajando normalmente y creo que hay un grado de racionalidad porque los gerentes de los supermercados nos comentaron que las nuevas listas de precios que les están llegando no son una locura", aseguró Lucero en diálogo con MDZ.

De esta manera, se espera que la escapada de la moneda estadounidense impacte en algunos productos en los próximos días, pero desde Defensa del Consumidor confiaron que, tras comunicaciones con gerentes de los supermercados, los aumentos no serían excesivos.

Consultada sobre la presencia de los Productos Esenciales en las góndolas y sus precios en lo que va desde los resultados de las PASO, afirmó: "Estamos haciendo relevamiento de los precios en los Productos Esenciales y no hemos encontrado faltantes que tengan relación con lo que viene pasando desde la semana. Vamos a seguir controlando durante toda la semana y el viernes vamos a hacer una evaluación final", completó.