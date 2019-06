Debatirán en Mendoza sobre Lípidos y Lipoproteínas

Las VIII Jornadas de Bioquímica y Biología Molecular de Lípidos y Lipoproteínas contarán con disertantes de trayectoria reconocida a nivel mundial, que han realizado aportes relevantes en diversas áreas de la Bioquímica, Biología Molecular y Biofísica de lípidos.

Las Jornadas se realizarán los días 14 y 15 de agosto de 8:30 a 18:30 y el 16 de agosto de 9 a 13, en la Sala de Seminarios del IHEM-CONICET-UNCUYO. Están dirigidas a docentes investigadores/as, becarios/as, tesistas y estudiantes interesados/as en la temática.

Especialistas en Bioquímica, Biología Molecular y Biofísica de lípidos harán propicia la oportunidad para intercambiar información científica, actualizar conocimientos, promover la vinculación e interacción entre entidades y las actividades científicas en el área, como así también, facilitar la discusión de trabajos científicos con becarios y estudiantes en formación.

El estudio de lípidos y lipoproteínas reviste múltiples motivaciones científicas, entre las que se puede enfatizar el papel que juegan como factores causales fundamentales en la etiología de la enfermedad aterosclerosa y coronaria.

La cardiopatía isquémica, y dentro de esta los accidentes coronarios agudos como el infarto miocárdico, constituyen una de las primeras causas de muerte a nivel mundial. Independientemente de la multicausalidad de este proceso y la importancia de los llamados "factores de riesgo" invocados en su etiología, no es cuestionable que la aterosclerosis (AS) es su principal factor causal. Lípidos y lipoproteínas constituyen factores de gran importancia en la génesis de la AS, conjuntamente con los heredo-familiares (genéticos).

Características de las VIII Jornadas

Luego de la sexta edición, realizada en 2018 en la Universidad Nacional de San Luis, las octavas Jornadas de esta especiallidad tienen a la UNCUYO como anfitriona. El evento cuenta con el aval académico de la FCM, auspicio y financiamiento parcial de FONCyT- ANPCyT, y organización conjunta de docentes-investigadores de las Facultades de Ciencias Médicas (FCM) y Ciencias Exactas y Naturales (FCEN).

Las actividades se han distribuído en 22 horas presenciales, en las que se articularán 6 conferencias plenarias, un simposio de Lípidos y Nutrición y una serie de presentaciones orales de los trabajos de investigación originales de los/as participantes.

El plazo de inscripción y pago se ha extendido hasta el viernes 5 de julio. El mismo día opera como fecha límite para la presentación de resúmenes.

Para conocer el programa preliminar, mecánica de inscripciones y formas de participación en el evento, al pie de esta novedad encontrará un enlace a un sitio on line del evento. También es posible tomar contacto con el Comité Organizador al través del correo VIIIjornadaLipyLipoprotMza2019@gmail.com.