Cifras oficiales del INDEC: entre marzo y junio de este año creció 3,1% respecto de igual período de 2018 la llegada de turistas al país por el paso Cristo Redentor (45,7 mil llegadas de turistas no residentes). Sin embargo, distinta es la situación de los que viajaron desde Mendoza y Argentina a Chile por ese paso internacional: se registraron 69,7 mil salidas al exterior de turistas residentes, disminuyeron 43,6% interanual. Es decir, unos 24 mil turistas del país dejaron de ir al vecino país por Cristo Redentor - Libertadores.

Respecto de la llegada de argentinos a Chile, según cifras oficiales del gobierno chileno, comparando mes por mes desde enero hasta junio, en febrero último disminuyó por la mitad la llegada de argentinos al vecino país por el corredor (60,6 mil contra 139 mil, en 2018), y en general en los primeros seis meses del año fueron menos argentinos a Chile (por el corredor) en durante el primer semestre de los años 2018, 2017, 2016 y 2015. En cambio, los valores de 2014 -penúltimo año de presidencia de Cristina Kirchner, que cerró con 38,5% de inflación anual- son menores a los de este año, es decir, en el primer semestre de 2014 viajaron menos argentinos a Chile por Cristo Redentor-Libertadores que en el actual año.

La llegada de argentinos a Chile a través del aeropuerto de Santiago (Merino Benítez) en el primer semestre de 2019 (ver en el menú desplegable del interactivo) ha sido menos que en los otros años de gestión de Macri (2016, 2017 y 2018), pero no así respecto del 2015, ya que salvo durante mayo de ese año viajaron más argentinos a Chile que en mayo último, no así -comparando 2015 vs 2019- en el resto de los meses que componen ese semestre.

En ei interactivo, mes por mes, desde 2014, los argentinos que llegaron a Chile por Cristo Redentor - Libertadores, Pehuenche, Aeropuerto de Santiago y todos los pasos y aeropuertos.

¿Cuántos chilenos visitaron la Argentina en los dos últimos años?

Tomando datos solo del primer trimestre de 2019 respecto del primer trimestre de 2018, según la Subsecretaría de Turismo de Chile, este año llegaron a la Argentina 355, 5 mil chilenos (contra 361,6 mil durante el mismo período del año anterior, 2018). El gasto promedio diario individual fue de 41 dólares (contra 46, 8 dólares en primer trimestre de 2018), y el gasto total individual fue mayor en el período analizado de este año respecto del año 2018 (331,5 dólares contra 281,7 dólares) y esto se debe a que la permanencia promedio fue mayor en 2019 (8,1 noches) que en 2018 ( 6 noches).

Para la Argentina esto significó un ingreso de 117.860.445,9 dólares en primer trimer trimestre de 2019 y de 101.879.316 dólares durante el primer trimestre de 2018.