Dating: el servicio de Facebook para encontrar pareja ya funciona en la Argentina

Cada vez podemos hacer más cosas dentro del ecosistema de Mark Zuckerberg

Con más de 200 millones de personas con el cartel de disponible (o soltero) en sus perfiles, Facebook vio la oportunidad de continuar con su cruzada de unir gente. Aunque esta vez, la flecha apunta a quienes están sin pareja. Lejos de la apariencia familiar que mantiene la red social, decidió apostar al mercado de citas virtuales con una aplicación gratuita que se estrena hoy en la Argentina.

A diferencia de Tinder, la herramienta más popular de citas, Facebook Dating está más encaminada a la construcción de relaciones estables que encuentros casuales. Tiene un diseño y lógica de manejo diferente, viene con su propia plataforma de mensajería y el interesado debe integrar una nueva línea de contactos.

Y si bien Dating opera de forma independiente, no es una aplicación satélite sino una función autónoma dentro del paraguas de Facebook. Lo que implica que nada de lo que ocurra en la app se traslucirá a la red social o el News Feed. Los amigos tampoco sabrán si el soltero del grupo está empleando la herramienta. Para empezar a utilizarla será necesario suscribirse al servicio.

Dating se suma a Tinder y Happn y hay más oferta de apps de citas

De esta manera, además de hacernos salir de la zona de confort, Dating impide que nuestros amigos, parientes -y ex novios o novias- nos vean deambulando por el apartado de citas. Tampoco estarán incluidos aquellos usuarios que hemos bloqueado en el pasado y viceversa.

A nivel global, Tinder, con cerca de 58 millones de usuarios activos al mes, es el sistema de citas online más popular. Según datos oficiales, unas 26 millones de emparejamientos o Match se generan cada día y cerca de 1.5 millones de citas se celebran cada semana a través de esta aplicación.

Para crear un perfil no es necesario hacer nada. Sólo tener la aplicación de Facebook instalada en nuestro celular, acceder a Dating (ubicado debajo de Marketplace) y configurar nuestro perfil: elegir hasta cuatro fotos, escribir una descripción, si queremos conocer hombres o mujeres (o ambos) y en qué rango etario preferimos hacerlo. Es gratuito y sólo para mayores de 18 años. A diferencia de muchas de las propuestas en aplicaciones de citas, Dating contactar directamente a quien nos interese. "No existe el doble matching ni tenemos que esperar a que otras personas también nos den like. Como en la vida real, si veo a alguien que me gusta, voy y le puedo empezar a hablar, no tengo que esperar que suceda nada más" ilustra la gerente de producto, especialista en diseño de productos innovadores.

El sistema de navegación es similar a Tinder. Solo se ve un perfil, pero a diferencia de la app de citas, sí o sí se ve el nombre real del usuario (el que figura en Facebook) y la edad, sin posibilidad de editarla. El apellido no figurará. Desde Facebook aseguran que es garantía de veracidad de la información, pues hace tiempo ya pulieron la mayoría de usuarios que no usaban su verdadera nombre.

Con respecto a la usabilidad, pasar de usuario no será tan simple como ojear una revista. Al menos habrá que ingresar al perfil completo para, recién allí, ir al siguiente. Las opciones disponibles son "Interesado" o "Pasar". Una estrategia para prestar un poco más de atención antes de decir que sí o que no. En caso de que se desee hablar, se abrirá un chat especial (que no es Facebook Messenger) que solo permite escribir ya que no está preparado para enviar ni audios, ni fotos extras ni videochat.

Otro diferencial es que el sistema nos permite ingresar a eventos o grupos para hacer una búsqueda interna allí. Por ejemplo: toca Paul McCartney en el Campo Argentino de Polo, sabemos que vamos a ir y participamos de una mini previa virtual que permitiría que ese día ya tengamos una cita en persona. "De esta manera podes generar posibles encuentros en la vida real con usuarios que también irán al evento o que tengan los mismos grupos.

El mercado de citas online goza de buena salud. Además de las ya conocidas Match.com, Badoo, OK Cupid, Tinder y Happn, existen otras opciones. Blind Love, una app que reivindica las citas a ciegas basando las coincidencias en base a gustos y preferencias y no por el aspecto físico o Bumble, donde las mujeres toman la iniciativa y son las únicas que pueden comenzar con un intercambio de chat. Seguramente, a todas ellas, no les gusta esto.

Una vez pasada la nueva experiencia de Argentina y México, la empresa evaluará abrirlo en otros mercados. Serán los usuarios los que tengan la palabra final.

Fuente: Clarín