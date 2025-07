Cuándo es el próximo feriado de agosto y cuántos restan en 2025

Agosto traerá dos fechas clave en el calendario con un feriado nacional y un día no laborable, que algunos podrán aprovechar para hacer una escapada o simplemente descansar. Aunque el feriado cae domingo, el día no laborable se estableció para un viernes, lo que le dará a muchas personas la chance de disfrutar de un fin de semana largo.

El feriado del 17 de agosto, que recuerda el Paso a la Inmortalidad del General José de San Martín, cae este año en domingo y no se trasladará, pese a ser una fecha movible. En paralelo, el Gobierno decretó como no laborable el viernes 15 de agosto, lo que permite sumar un día extra de descanso para quienes no estén obligados a trabajar.