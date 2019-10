Crearán un registro de "varamientos" de animales silvestres.

El director nacional de Gestión Ambiental del Agua y los Ecosistemas Acuáticos, Javier García Espil, informó que se está trabajando en un registro de varamientos de fauna silvestre, que son "cada vez más frecuentes" en el país, para "determinar las causas y tratar de prevenirlos".

El funcionario señaló a la agencia Télam que si bien esos varamientos se producen a diario, cada vez son más frecuentes los de grandes cetáceos, como el de la ballena minke, ocurrido hace unos días en Punta Rasa, o el caso de las siete orcas encalladas en Mar Chiquita hace dos semanas.

García Espil comentó además que existe un "marco de cooperación" entre las fundaciones Mar del Plata Aquarium, Mundo Marino y Temaikén y la Prefectura Naval, que forman parte del Organismo Provincial de Desarrollo Sustentable (OPDS), que "activa un alarma ante cualquier acontecimiento de este tipo".

"Estas situaciones son muy complejas incluso desde lo social, a veces por ayudar la gente puede lastimar al animal o salir lastimada. No se trata de fauna doméstica sino silvestre, por lo que la interacción con los humanos debe ser mínima y conducida por especialistas", advirtió.

Por su parte Sergio Rodríguez Heredia, jefe del centro de rescate y rehabilitación de la Fundación Mundo Marino, afirmó que los animales que varan "son centinelas, indicadores de que algo esta pasando en el océano".

"Todos los días nos avisan de algún animal silvestre que aparece en una playa: pingüinos, tortugas, lobos o focas, pero en los últimos años cada vez son más frecuentes los animales más grandes como orcas, ballenas o delfines. El desafío nuestro no es sólo rehabilitarlos y devolverlos al mar, sino difundir lo que pasa para que la gente tome conciencia", destacó.

El especialista sostuvo que "si la sociedad no está educada y no conoce lo que sucede, no se puede ayudar a conservar ninguna especie". "Nosotros prestamos asistencia a todos aquellos animales que aparecen por acciones antrópicas, es decir, generadas por el hombre, como la contaminación", detalló Rodríguez Heredia.

Y completó: "También se actúa de inmediato cuando aparecen ejemplares lejos de su hábitat, como algún pingüino o tortuga en la costa bonaerense".