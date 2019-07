La mañana del 1 de Julio trajo una noticia lamentable a todos los argentinos: un micro de una empresa de turismo que transportaba a jubilados mendocinos volcó durante la noche en la localidad tucumana de La Madrid. 15 personas fallecieron y al menos 30 resultaron heridas.

A raíz de la conmoción por la tragedia, el programa Con Qué Derecho tuvo como invitado al abogado José Luis Correa que explicó el panorama general de la regulación sobre responsabilidad de daños en accidentes viales. Lejos de ahondar en la situación particular de la tragedia de Tucumán, el doctor se refirió a distintos puntos relacionados con tratados de responsabilidad entre países, políticas de compañías de seguros, legislaciones preexistentes en la materia y medidas de prevención de accidentes.

Uno de los puntos clave en lo que refiere a la responsabilidad por daños en accidentes viales es la posición de las compañías de seguros. En el caso particular del micro que transportaba a los jubilados, el Dr. Correas explicó: “aparentemente este colectivo viajaba con un seguro de responsabilidad civil que cubriría la responsabilidad por lesionados y muertos y no es así.”

“Normalmente el transporte público de pasajeros en Argentina está sometido al tratado internacional del Cono Sur que fija un límite de cobertura de 200.000 dólares por tragedia. Con eso no se pagan ni los cajones” continuó, haciendo referencia al contexto actual de los acuerdos que rigen el pago de indemnizaciones por responsabilidad en daños de accidentes.

Es importante aclarar que el límite que fijan estas cláusulas es sólamente el monto por el que la compañía de seguros debería responder de producirse un siniestro de esta magnitud. El resto del costo correspondiente a la indemnización dictada por sentencia debe ser asumido por la parte responsable de producir los daños.

Por otro lado, y con respecto a la comparación de los controles de tránsito entre Argentina y otros países, el abogado afirmó: “en Argentina el tránsito no se controla, el tránsito es un lucro. La nueva ley ha permitido multas por radar que es propiedad de un tercero que se lo alquila al municipio, y a uno le llega la multa 3 años después. Es la desviación de poder más evidente”. “Estamos mal por muchas cosas. No tenemos policía de seguridad vial especializada, no hay control de ruta, no hay control de velocidad, de automóviles, de gomas”.

“Hay que dejar de hacer multas para hacer caja. Las multas son para prevención, no para hacer caja”.

Durante aproximadamente una hora de programa, el debate sobre la actualidad de la seguridad vial en Argentina recorrió distintos puntos y especificaciones. Además, el abogado especialista en derecho de daños Martín Pirota se sumó a la mesa mediante comunicación telefónica.

• Seguí a Con Qué Derecho de lunes a viernes a las 14hs por la 105.5 con la conducción de Jorge Caloiro y Marcos Gonzáles Landa.

• Todas las entrevistas están disponibles en los sitios web de MDZ Radio y MDZ Online.