CQD: Cómo se aplicará la extensión de la moratoria jubilatoria para mujeres

Con la confirmación de la extensión de la moratoria hasta julio de 2022, las mujeres que cumplan la edad para adherir dentro de este lapso de tiempo pueden entrar al sistema jubilatorio y completar los años de aportes faltantes. Según explicó el abogado Adrián Tróccoli en diálogo con MDZ Radio, las ciudadanas que quieran entrar en la moratoria deben reunir los siguientes requisitos:

• Ser mayores de 60 y menores de 65 años

• Pasar un examen de nivel socioeconómico que exige una declaración jurada de bienes personales menor a 2 millones y medio de pesos y acreditar ingresos menores a $55.000 por mes.

Pasada la evaluación socioeconómica llevada a cabo por AFIP, las beneficiarias tendrán la opción de cancelar la deuda de aportes previsionales en un plan de hasta 60 cuotas ajustadas al índice de movilidad.

El tema de las moratorias ha despertado fuertes críticas de varios sectores de la sociedad. Es que este derecho, que tiene vigencia en Argentina desde 2004, otorga la posibilidad de recibir una jubilación regular a las personas que no completaron los aportes provisionales, o directamente nunca aportaron. Dicho así, la medida resulta injusta para las personas que sí hicieron aportes.

Hace 3 años, el Gobierno había introducido la idea de eliminar las moratorias y establecer que las personas sin aportes tuvieran la posibilidad de adherir al sistema PUAM (Pensión Universal para el Adulto Mayor). A raíz de esto, la discusión en el Congreso de la Nación giró en torno al derecho de las mujeres amas de casa, con 60 años en ese entonces, de poder cobrar las jubilaciones antes de cumplir 65 (requisito para adherir al PUAM).

La resolución en ese momento fue implementar un sistema de transición para que las mujeres pudieran entrar en la moratoria hasta el vencimiento de un plazo establecido para el 23 de julio de 2019; hoy el Gobierno notificó que el plazo se extenderá hasta esa fecha del año 2022. La razón de esta decisión es que el sistema de transición sería vigente hasta establecer una nueva reglamentación, que hasta ahora no ha sucedido.

“Ya no existe la mujer que cumple 60 años hoy y que sin ningún día de aportes se puede jubilar” afirmó el Dr Tróccoli en comunicación telefónica con el programa Con Qué Derecho. “La persona que no tiene aportes no tiene los requisitos para jubilarse por más que se meta en la moratoria. Si una mujer que hoy cumple los 60 y de acá a los próximos 3 años tiene 3 años y medio de aportes, el resto puede completarlo con una moratoria casi sin pagar nada”.

Consultado acerca de las regulaciones impositivas de las moratorias, el abogado se mostró crítico con la reglamentación al explicar que para ello se toman como referencia valores históricos: “Para la deuda anterior a junio de 1994, se toma el valor de esa época que es de $39 pesos por mes. Estamos hablando de muy poca plata, es una salvajada”.

“En todos los anteproyectos de la Cámara de Diputados se mencionaba que habían personas con años de aportes pero no llegaban a los 30 Me vino a ver un ciudadano que trabajó 26 años y no se puede jubilar. Entonces en vez, de sacar un proyecto con una jubilación proporcional, sacaron la moratoria que permitía completar los años que te faltaran, por ejemplo, 30”.

Los detalles definitivos de la moratoria serán comunicados durante los próximos días a través del Boletín Oficial.

