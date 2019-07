CQD: Cómo funciona en Mendoza el método con el que los famosos buscan ser padres

Hace algunos años que una nueva forma de hacer realidad el deseo de tener hijos viene tomando relevancia y sumando cada vez más adeptos. Se trata de la coparentalidad, que a grandes rasgos consiste en elegir una persona con la cual procrear sin la necesidad de un vínculo afectivo o una relación amorosa. Muchos famosos optaron por ese camino. En los últimos días fue el periodista Luis Novaresio quien dijo estar en esa búsqueda, aunque ya hay otros casos trascendentes.

Más allá de las decisiones, son las dudas que plantea esta novedosa tendencia con respecto a los marcos legales que la regulan y a la supuesta falta de “valores familiares” que algunos detractores argumentan posicionándose en contra.

Según explicó la doctora Brenda Virrueta en diálogo con MDZ Radio, hoy no existe un marco normativo específico para esta forma de ser padre o madre, y por lo tanto su regulación es abierta a quienes decidan llevarla a cabo. En esto coincide con avances en conceptos alternativos de procreación como puede ser la subrogación de vientre, modalidad que tampoco se encuentra regulada por una ley al día de hoy.

Como no está reglamentado, la manera de procrear (subrogación de vientre, fertilización asistida, relación sexual, etc.) dependerá del diálogo o decisión de las personas que se juntan. En algunos países como España existen redes, aplicaciones y páginas que permiten “matchear” o conectar personas que busquen determinados perfiles y características deseadas para llevar a cabo esta decisión.

Una de las grandes dudas que surgen sobre esta tendencia es acerca de qué pasaría si uno de los co-padres o co-madres dejara de cumplir una responsabilidad económica o de tenencia, como por ejemplo no pagar por educación, alimentos o no disponer del tiempo pactado. Sobre esto, la abogada especialista afirmó: “pasaría lo mismo que pasan quienes tienen naturalmente al niño y hay desacuerdos; pueden ir a la justicia y pedir pago de alimentos, régimen de comunicación, etc. La diferencia está en que son dos personas que no tienen intención de pareja ni vínculo afectivo pero sí tienen en común el deseo de ser padres.”

“Hay padres que procrearon y criaron niños en familias tradicionales y terminaron siendo muy tóxicos para los chicos con peleas, extorsiones y muchas otras cosas que afectan al niño”, asegurò. “Seguramente haya detractores, lo que pasa es que se ha corrido la estructura que antes teníamos de familia. Yo creo que es una evolución, si todo está dado a partir del amor y de la responsabilidad la manera no importa”, argumentó.

Con respecto a las responsabilidades legales de las personas que adopten la modalidad de coparentalidad, la doctora Virrueta explicó: “tienen todas las responsabilidades de papá y mamá: el deber de alimentos, de cuidar a los chicos, de estar presentes, y toda la responsabilidad parental íntegra derechos y obligaciones que tienen los padres, la misma tienen ellos. La única diferencia es el origen”.

