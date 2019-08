Costa Mujeres: El Lujo Inexplorado de Cancún

En noviembre 2018, Palladium Hotel Group abrió, en este nuevo punto turístico, dos hoteles All Inclusive de 5 estrellas de lujo:

TRS Coral

TRS Coral Hotel, solo para adultos, miembro de The Leading Hotels of the World (el primero en Cancún) y Grand Palladium Costa Mujeres Resort & Spa, un hotel para toda la familia.

El resort cuenta con un "Village" que concentra restaurantes, bares, Kids y Teen Club y el anfiteatro. Además, ofrece instalaciones de última generación para viajes de negocios, incentivos, eventos, conferencias y bodas.

GP CM

La propiedad cuenta con nueve restaurantes a la carta y cooking show, cuatro piscinas - una de ellas exclusiva para niños - así como un impresionante centro de convenciones de 1520 M2 con capacidad para 1380 personas.

PALLADIUM HOTEL GROUP

TRS Coral Hotel, posee un estilo moderno. Los huéspedes pueden utilizar las instalaciones y servicios de Grand Palladium Costa Mujeres Resort & Spa y tienen acceso incluido en la tarifa a Zentropia Palladium Spa & Wellness Center y a CHIC Cabaret & Restaurant, un exclusivo cena-show con 20 artistas en escena acompañado de un menú de 7 pasos.

Trs Coral

Grand Palladium Costa Mujeres Resort & Spaes ideal para disfrutar en familia y con niños, que tienen animación durante todo el día y una piscina con parque acuático. Este hotel también brinda un alojamiento premium creado especialmente para familias: Family Selection, que ofrece acceso a instalaciones exclusivas, servicios personalizados, productos premium, área reservada en la playa y amenidades especiales para los huéspedes Family Boss (mini batas de baño y pantuflas, ducha de burbujas, leche y galletas, entre otras).Los adultos que estén hospedados en este sector podrán disfrutar también de servicios e instalaciones de TRS Coral Hotel.

palladium family plan

Para los amantes del deporte, el resort incorpora un Rafa Nadal Tennis Centre con: 8 canchas de tenis, un campo de fútbol y una cancha de paddle, un café-bar con televisores para ver partidos deportivos, un gimnasio, una exposición con objetos de Rafa Nadal junto a una tienda de merchandising.