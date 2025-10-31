Corte masivo de agua este sábado en Mendoza: las zonas afectadas

Aguas Mendocinas realizará un nuevo corte masivo, ya que continuará con los trabajos que se vienen realizando para la optimización del actual Sistema de Macrodistribución en el Área Metropolitana. Los trabajos son parte de la segunda y última etapa para la habilitación de la macrodistribución hacia la cuenca Alto Godoy y, de esta manera, se darán por concluidos los cortes generales que se han tenido que realizar.

Se hará una inversión de US$ 5.1 millones y con financiamiento provincial, la obra que beneficiará a más de 1.100.000 de mendocinos ya tiene un avance de ejecución de 76,93 %.

El sábado 1 de noviembre, a partir de las 4 h, habrá un corte programado durante toda la jornada en algunas zonas del Área Metropolitana. Las zonas afectadas son las siguientes:

Ciudad: Secciones 1°, 2°, 3°, 4°, 5°, 6°, 7°, 8° y La Favorita

Godoy Cruz: Sarmiento, Benegas, Las Tortugas, San Francisco del Monte y zona oeste

Guaymallén: Dorrego, Las Cañas, Villa Nueva, San José, Pedro Molina, Jesús Nazareno, Rodeo de la Cruz y Km 11.

Las Heras: zona centro, oeste y norte

Luján de Cuyo: La Puntilla, Las Compuertas, Blanco Encalada, Cacheuta, Carrodilla y Chacras de Coria.

Maipú: Coquimbito

Las tareas serán ejecutadas por personal operativo de Aysam, con el apoyo de la empresa contratista y la supervisión de la inspección de obra. El operativo tendrá una duración de aproximadamente 12 a 15 horas. Una vez finalizado, comenzarán las tareas de recuperación de las reservas y purgas de acueductos. El servicio se irá restableciendo paulatinamente entre 24 y 48 horas posteriores a la instalación.

Se dispondrán de tres camiones aguadores para el abastecimiento de hospitales, hemodiálisis y clínicas. La entrega estará coordinada por el departamento de Apoyo Logístico.

Recomendaciones para hacer un uso responsable del agua

Para la pronta recuperación del servicio, es importante cuidar al máximo las reservas de agua potable.