Corte masivo de agua este sábado en Mendoza: las zonas afectadas
Aguas Mendocinas informó las zonas que se verán afectadas este sábado 1 de noviembre por trabajos de mantenimiento.
Aguas Mendocinas realizará un nuevo corte masivo, ya que continuará con los trabajos que se vienen realizando para la optimización del actual Sistema de Macrodistribución en el Área Metropolitana. Los trabajos son parte de la segunda y última etapa para la habilitación de la macrodistribución hacia la cuenca Alto Godoy y, de esta manera, se darán por concluidos los cortes generales que se han tenido que realizar.
Se hará una inversión de US$ 5.1 millones y con financiamiento provincial, la obra que beneficiará a más de 1.100.000 de mendocinos ya tiene un avance de ejecución de 76,93 %.
Te Podría Interesar
Los trabajos a realizar
- Refuncionalización sistema de desagüe;
- Desvinculación de acueductos de diámetros 1.100 mm, D 750mm de Potrerillos, los 2 acueductos de D 600 mm de Benegas y los D 750mm y D 900mm de Alto Godoy de la cámara regulación existente.
En la cámara húmeda de macrodistribución de Alto Godoy:
- Corte de acueducto de H°A° diámetro 750mm;
- Corte de acueducto de H°A° diámetro 900mm.
En cámara seca de macrodistribución de Alto Godoy:
- Corte de Acueducto de H° A° Diametro 750mm;
- Corte de Acueducto de H°A° Diámetro 900mm;
- Instalación de válvulas especiales de regulación.
Corte programado
El sábado 1 de noviembre, a partir de las 4 h, habrá un corte programado durante toda la jornada en algunas zonas del Área Metropolitana. Las zonas afectadas son las siguientes:
- Ciudad: Secciones 1°, 2°, 3°, 4°, 5°, 6°, 7°, 8° y La Favorita
- Godoy Cruz: Sarmiento, Benegas, Las Tortugas, San Francisco del Monte y zona oeste
- Guaymallén: Dorrego, Las Cañas, Villa Nueva, San José, Pedro Molina, Jesús Nazareno, Rodeo de la Cruz y Km 11.
- Las Heras: zona centro, oeste y norte
- Luján de Cuyo: La Puntilla, Las Compuertas, Blanco Encalada, Cacheuta, Carrodilla y Chacras de Coria.
- Maipú: Coquimbito
Las tareas serán ejecutadas por personal operativo de Aysam, con el apoyo de la empresa contratista y la supervisión de la inspección de obra. El operativo tendrá una duración de aproximadamente 12 a 15 horas. Una vez finalizado, comenzarán las tareas de recuperación de las reservas y purgas de acueductos. El servicio se irá restableciendo paulatinamente entre 24 y 48 horas posteriores a la instalación.
Se dispondrán de tres camiones aguadores para el abastecimiento de hospitales, hemodiálisis y clínicas. La entrega estará coordinada por el departamento de Apoyo Logístico.
Recomendaciones para hacer un uso responsable del agua
Para la pronta recuperación del servicio, es importante cuidar al máximo las reservas de agua potable.
- MANTENER una reserva de agua potable embotellada. 2 litros por persona. Guardar en recipientes limpios;
- PRESERVAR la reserva del tanque domiciliario. Utilizarla con moderación durante todo el fin de semana;
- REGULAR la intensidad del caudal de agua en las canillas;
- EVITAR el uso de lavarropas automáticos, lavavajillas y el riego de jardines;
- CONTROLAR goteras en canillas y pérdidas en inodoros;
- RECORDAR que el lavado de veredas y vehículos con manguera o el uso de hidrolavadora está PROHIBIDO las 24 h, los 365 días del año.