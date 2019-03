Contó que no se depila desde el año pasado y desató un debate en las redes sociales

La usuaria de Twitter @Akapoulainne compartió en las redes sociales su experiencia después de un año sin depilarse. La mujer publicó una historia en Instagram en la que muestra parte de sus piernas junto al mensaje: "No me depilo desde el año pasado y estoy muy contenta".

ayer subí este vídeo a las historias de instagram, algunas de las respuestas que recibí os sorprenderán pic.twitter.com/BNhExRnlDS — queen of poop (@akapoulainne) 23 de marzo de 2019

Las reacciones del resto de tuiteros y tuiteras fueron dispares; algunas de ellas de pésimo gusto por el simple hecho de no tolerar la decisión de la joven de Valencia (España). Cansada de enfrentar las críticas y agresiones, la protagonista del video decidió compartir con sus seguidores algunos de los comentarios más duros que recibió: “Ayer subí este video a las historias de Instagram, algunas de las respuestas os sorprenderán”.

Luego, la usuaria que tiene más de 35 mil seguidores en Twitter y otros 53 mil en Instagram, agregó que fueron tantos los ataques que no puede compartir todos: "No he subido todas porque me respondieron sin exagerar unas 90 personas, pero también he de deciros que hubo muchísima gente que me habló para darme las gracias por “normalizarlo” o simplemente para apoyarme y mostrarme su cariño y sin duda me quedo con eso".

Su denuncia se volvió viral y alcanzó rápidamente las casi 800 mil reproducciones; acumulando más de 27 mil ‘likes’ y casi 10 mil retuits.

"He recibido muchísimos comentarios de amor y apoyo pero también muchísimos de rechazo y odio por un vídeo súper inocente que subí ayer sin ninguna intención “feminista” ni reivindicativa. Lo cual me conduce a pensar que todavía existe un problema y que no estamos tan avanzados como sociedad ni tan liberadas como mujeres como creemos", reflexionó.

Fuente: Clarín