Conmoción en San Juan por un cura que dejó el sacerdocio por amor y lo anunció en plena misa

La sociedad sanjuanina se vio conmocionada por un cura que anunció que dejaba los hábitos "por amor" mientras celebraba la misa dominical. Nelson Cuello sorprendió a los fieles al confesar que estaba enamorado de una mujer que asistía a esa iglesia, y que prefería dejar los hábitos a seguir "una doble vida".

El joven sacerdote llegó en febrero a la Parroquia San Agustín y Nuestra Señora del Rosario y siempre resaltó por su estilo descontracturado, según destacó Diario de San Juan.

El cura enamorado que conmociona a San Juan.

En diálogo con ese medio, Cuello indicó que "el corazón tiene razones que la razón no entiende". "Estoy muy bien y en paz. Fue una decisión difícil, pero lo hablé mucho con mis superiores y me sentí acompañado. No creo ser más valiente que el resto, pero en un mundo donde reina la hipocresía opté por la verdad y honestidad", dijo.

El caucetero dijo que en las próximas semanas regresará a su departamento hasta saber donde vivirá de manera definitiva.