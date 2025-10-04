Cómo será la Peregrinación a Luján 2025: recorridos y horarios

La tradicional peregrinación a Luján vivirá este fin de semana su 51ª edición. El sábado 4 de octubre, desde el Santuario de San Cayetano en Liniers , miles de fieles iniciarán los 60 kilómetros de caminata hasta la Basílica , en lo que se considera la mayor manifestación religiosa del país.

La partida tendrá dos momentos centrales: a las 7 de la mañana encabezará el inicio monseñor Jorge Ignacio García Cuerva, arzobispo de Buenos Aires. Luego, a las 10, saldrá la imagen peregrina, que este año estará a cargo de la diócesis de Quilmes. El lema 2025 será: “Madre, danos amor para caminar con esperanza”, en sintonía con el Jubileo.

El trayecto previsto replica el recorrido histórico: desde la calle Cuzco 150 en Liniers , los caminantes avanzarán por la ruta hasta llegar al templo de Luján. A lo largo del camino habrá 63 puestos de apoyo gratuitos con agua, frutas y pan, además de hospitales móviles, baños químicos y asistencia sanitaria integral.

Más de cinco mil voluntarios colaborarán en la organización. Habrá médicos, enfermeros, podólogos y equipos de salud mental para atender a los peregrinos, junto con puestos de reciclaje y espacios de descanso.

“Cada uno camina con lo que trae en su vida y lo pone a los pies de la Virgen”, señalaron desde la Oficina de Prensa del Arzobispado, destacando que se trata de una expresión popular que cada año reúne a más de dos millones de personas.

El sábado 4 a las 19 se transmitirá por Canal Orbe 21 y por YouTube (@laperelujan) una cobertura especial. El domingo 5, a las 7, se celebrará la Misa Central en la Basílica de Luján, presidida por monseñor García Cuerva.

Transporte y servicios especiales

Trenes Argentinos confirmó refuerzos en la línea Sarmiento. El sábado habrá siete servicios adicionales entre Moreno y Luján, mientras que el domingo se sumarán seis más por sentido. También se habilitarán trenes nocturnos especiales entre Liniers y Moreno para facilitar el regreso de los peregrinos.

En la organización participan municipios, la Cruz Roja y distintas instituciones que acompañarán a los caminantes durante todo el recorrido.