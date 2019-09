Cómo recuerdan los mendocinos a sus queridos maestros

Este miércoles 11 de septiembre se celebra en la Argentina el Día del Maestro, en conmemoración al fallecimiento del docente y presidente Domingo Faustino Sarmiento (1811-1888), y es un buen momento para reconocer la ardua labor de quienes están encargados de impartir educación en las escuelas de todo el territorio nacional, en una época donde la globalización y los cambios en la sociedad exigen replantear el rol de los educadores y la relación con los alumnos.

MDZ consultó a sus lectores cuáles fueron los maestros que más los marcaron para toda la vida, y las respuestas si bien fueron variadas, coincidieron en el cariño y el reconocimiento a esos docentes que dieron al máximo para contribuir al desarrollo integral de los niños y adolescentes.

Yami Bogas destacó a su "seño Sandra", del Jardín de infantes de la escuela Cruzada Libertadora: "Cuando era chica jugaba y la imitaba, me dejó muy lindos recuerdos. Hoy a su corta edad, ya descansa en paz! Besos al cielo, Seño".

Para Bazan Lalis, su 'seño' Mela del jardín Oratorio Ceferino de Las Heras era "la más dulce, allá por el año 1968", y también evocó a "una hermosa maestra de primaria de la escuela José Manuel Olascoaga que ahora es una estrella, la más brillante de toda galaxia: mi seño María Ester Brisoli". "Maestras inolvidables y estoy segura que están en un rincón del corazón de cada alumno que tuvieron", resaltó.

Por su parte, Mariana Aguilera eligió recordar a su maestra de cuarto grado María Bazán, cuando cursaba en la escuela Isaac Melchor Chavarría, del distrito juninense de Medrano: "Era muy dulce y muy buena, fue el año que mejor anduve en toda la primaria".

Elena Puerta también ponderó a su maestra de cuarto grado Julia Elsa Venegas: "Nunca salía al recreo, se quedaba a enseñarles a los chicos que estaban atrasados. Un ejemplo".

No solo las docentes de nivel inicial y primario fueron recordadas por sus ex alumnos. Davidd Makka Gil resaltó a su profesora Susi Gonzalez: "Cómo no acordarme de vos... sin dudas la mejor de todas. Siempre predispuesta a ayudar y escuchar y, por sobre todo, a dejarnos la mejor enseñanza de todas. Gracias profe del secundario, me lleve miles de recuerdos en los que gran parte de ellos usted está presente!!!!

Por último, Alejandra Riquelme expresó su gratitud con su señorita Susana Lobos y la amplió a los docentes de su escuela: "Una mujer con una templanza admirable. Una sabia y excelente persona. Todos los docentes de la primaria fueron Maestros de los buenos. Una escuela rural, muy alejada, pero donde me abrieron ventanas inmensas que me permitieron soñar y crecer. Feliz día señoras y señores docentes!!!!"