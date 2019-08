¿Cómo manejamos nuestros vínculos? Aquí, una guía práctica

¿Somos lo que somos gracias a quien elegimos? ¿Elegimos a los vínculos? ¿Somos en parte, partes de esos vínculos? ¿Cuán feliz nos sentimos cuando estamos bien con los demás? ¿Cuánto influyen las relaciones en nuestra vida? Estas fueron algunas de las preguntas que la Lic. Noelia Centeno en su columna habitual del programa "Uno nunca sabe" -lunes a viernes de 7 a 11, en MDZ Radio- trató de responder charlando con Marcelo Arce, Federico Croce y Luz Faur.

Al vivir en sociedad, nuestra vida se basa en todo tipo de vínculos. A pesar de que una vinculación sanguínea no se elige, porque nos la da la biología, si elegimos la vinculación con tal o cual persona.

Cada persona elige perfectamente de qué forma se va a relacionar con la otra. "Es como una soga, en la que yo tomo un extremo y te doy a vos el otro... y así caminamos unidos. Ambas personas deben elegirse mutuamente, sino no hay vínculo. No se puede obligar a nadie a vincularse con alguien, si no quiere", comienza diciendo Noelia."

La mayoría de las consultas a los psicólogos se realizan porque un vínculo no fue sano, porque nos marcó, porque nos traicionaron, nos estafaron emocionalmente. Otras llegan porque un vínculo se terminó, o porque no llego el vínculo que uno esperaba", dice Centeno. También se consulta porque el vínculo sí llegó, pero tenía expectativas de otra cosa... o simplemente se llega al profesional porque "me fallaron". Las relaciones son muchas veces el termómetro de nuestro estado anímico.

"Existen tantos tipos de relaciones como personas en el mundo. Pero el contenido que le damos a esos vínculos dependerá de nuestra necesidad, de nuestras ganas, de nuestro esfuerzo y dedicación para que una relación funcione", continua la profesional al introducir el tema.

"Cada vínculo empieza con uno mismo, al intentar trabajar en ser lo mejor de uno, para ser mejores con los demás. Y esto permitirá cubrir expectativas y necesidades que todos anhelamos con diferente intensidad. ¡Todos necesitamos pertenecer, sentirnos protegidos, sentirnos amados, cuidados, tenidos en cuenta, respetados con un otro, o con otros!".

"Relacionarnos sanamente es posible siempre y cuando tengamos un conocimiento de nuestro interior, que nos permita discernir hasta donde sí y hasta donde no, es decir, que un vínculo sano dependerá de que clarifiquemos si esos otros hacen con nuestras emociones lo que ellos quieren, o lo que yo permito", especifica Noelia.

"Aprender a relacionarnos es una forma de poner puntos finales sin culpa; puntos suspensivos sin miedo y puntos aparte sí me dañan".

