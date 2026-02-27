Comienzan las manifestaciones en contra de la reforma laboral: cortaron la Panamericana y la 9 de Julio

Este viernes se llevará a cabo el debate por la reforma laboral en el Senado. Las manifestaciones ya comenzaron en distintos puntos de la Ciudad.

Este viernes en el Senado se llevará a cabo el debate por la reforma laboral, la cual fue aprobada en la Cámara de Diputados la semana pasada.

A modo de protesta, trabajadores de Fate, la fábrica de neumáticos que cerró sus puertas recientemente, y manifestantes de distintos grupos sociales cortaron la Panamericana a la altura de Uruguay.

De esta forma, se encuentra habilitado un solo carril para la circulación de vehículos. Por otro lado, en el lugar se desplegó un operativo encabezado por Gendarmería.