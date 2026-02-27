Comienzan las manifestaciones en contra de la reforma laboral: cortaron la Panamericana y la 9 de Julio
Este viernes se llevará a cabo el debate por la reforma laboral en el Senado. Las manifestaciones ya comenzaron en distintos puntos de la Ciudad.
Este viernes en el Senado se llevará a cabo el debate por la reforma laboral, la cual fue aprobada en la Cámara de Diputados la semana pasada.
A modo de protesta, trabajadores de Fate, la fábrica de neumáticos que cerró sus puertas recientemente, y manifestantes de distintos grupos sociales cortaron la Panamericana a la altura de Uruguay.
De esta forma, se encuentra habilitado un solo carril para la circulación de vehículos. Por otro lado, en el lugar se desplegó un operativo encabezado por Gendarmería.
Noticia en desarrollo...