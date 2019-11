Claves para mejorar nuestra comunicación en internet.

Juan Etchegaray es director general de Grow, una escuela de internet que "entiende a las redes" y que ayuda a sus estudiantes a potenciar sus carreras o emprendimientos enseñándoles a "surfear" en la web.

"Nacimos como una escuela digital y nos empezamos a dar cuenta que íbamos por otro lado, porque las escuelas digitales están obsesionadas en tips, métricas y pautas, pero para nosotros también es importante la comunicación. Nuestra propuesta trata de entender internet de la mejor manera para potenciar lo que quieras: una carrera, un proyecto, una causa o un emprendimiento", explicó Etchegaray en el programa Vos Sabrás, de MDZ Radio.

Según Etchegaray, muchos emprendedores tienen un severo problema a la hora de promocionar sus productos o servicios en las redes: "La mayoría llega a la instancia en la que necesita sí o sí romper con esa estructura de que solamente los que te conocen te dan el like de apoyo". En ese sentido, señaló que "hay un montón de herramientas digitales para conectar lo que vos hacés con la gente potencialmente interesada", por lo que entra en juego "la creatividad de los contenidos y cómo lograr que esa persona se interese en tus redes y servicios".

Etchegaray consideró que lo importante es "hacer contenidos que sean relevantes a las personas, no tanto hablar de uno como emprendedor sino tratar de hablar sobre lo que quieren escuchar los que te están siguiendo".

Así mismo, enfatizó en que se debe "pensar qué estás queriendo decir y qué estás buscando en las personas". "Por ejemplo, los reactions en Facebook (me gusta, me encanta, me entristece, etcétera) ayudan a pensar qué va a dar la otra persona ante un contenido. Además, hay que analizar cómo lograr conectar ese contenido con lo que le pasa a las personas", detalló.

Escuchá la entrevista completa: