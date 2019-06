Cincuenta adolescentes argentinos, becados para viajar a la NASA

En el marco del aniversario 50° del alunizaje del Apolo 11, que ocurrió el 20 de julio de 1969, la Embajada de los Estados Unidos en Argentina otorgó becas a estudiantes de escuelas secundarias del país para que viajen al Centro Espacial en Huntsville, Alabama y asistan al Programa Espacial Avanzado durante una semana.

50 son los alumnos de entre 15 y 17 años que experimentarán el entrenamiento de los astronautas a través de una variedad de ejercicios, desafíos de ingeniería y actividades de formación de equipos que culminarán en una simulación de una misión espacial de duración prolongada en La Academia Espacial Avanzada.

Se inscribieron 900 jóvenes de 17 provincias, y el proceso de selección evaluó con rigurosidad el desempeño académico, el nivel de inglés y el interés por la ciencia de cada aspirante.

Milagros Aznarez, estudiante de 5° año de la Escuela Agropecuaria que depende de FCV UBA, fue una de las elegidas y, durante una entrevista en UNLaM Tv, manifestó su alegría por esta oportunidad.

“Toda mi familia está muy contenta. Me enteré de la noticia a través de mi mamá que leyó en los medios sobre la convocatoria y, como sabe que desde chiquita me interesó la temática, me avisó para que me inscriba”, relató la alumna de la Escuela Agropecuaria y Agroalimentaria.

“Para mí – asegura Milagros - va a ser un viaje increíble porque básicamente se trata de vivir la vida de un astronauta y nunca pensé que se me iba a presentar esta oportunidad”.

Por su parte la directora de la Escuela, Mariana Miralles, señaló: “Estamos muy orgullosos de tener estudiantes como Milagros, porque como institución nos proponemos compartir el entusiasmo por la ciencia, el trabajo en equipo y el compromiso en brindar una educación de excelencia, pública y gratuita”.Un Informe de la agencia CTyS.