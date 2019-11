Perlita: Ciencias Políticas sufrió una "invasión de fantasmas"

Este viernes los estudiantes de la Universidad Nacional de Cuyo se acostaron con miedo a volver a clases. O al menos eso dieron a entender en las redes sociales quienes frecuentan los pasillos de la Facultad de Ciencias Políticas y Sociales. El rumor posiblemente comenzó como una burla a los autores anónimos de una serie de mensajes anónimos anarquistas que aparecieron esta semana pintados en las paredes del edificio y que en medio de la Noche de Brujas del 31 de octubre cobró mayor repercusión.

En todos lados se ven distintos mensajes escritos con aerosol y un símbolo que se repite y cuyo significado, hasta ahora, ningún estudiante pudo develar. "Aparecieron estas giladas y le mandan gualicho", tuitea una docente en respuesta una joven de la facultad con más dudas que certezas, y muestra una foto en donde se vislumbran los grafitis.

"Sal y amargura", "marxistas y adoctrinadores" e "instituto de mierda" son algunos de los otros mensajes que también aparecieron sobre las paredes de la institución. Y de manera aleatoria, un misterioso símbolo con forma de báculo que en plena víspera de Halloween no pudo menos que despertar sospechas de cualquier tipo.

Bueno al parecer son una especie de anarquistas con costado liberal ahre igual eeeyyy no faltaron las asustadas no? pic.twitter.com/ldDRIzgpOt — (@medepos1tas) November 1, 2019

Los eventos desencadenaron conjeturas de toda índole y trajeron a discusión desde recuerdos paranormales sobre vivencias ocurridas dentro de la Casa de Altos estudios hasta teorías sobre la red de pasajes subterráneos que conectan las facultades de Ciencias Políticas y Sociales y Filosofía y Letras entre sí.

Hace un par de años viví una secuencia re turbia en la fcpys donde escuché voces que venian del techo de 1er piso. Eran las 8 de la mañana y yo estaba sola esperando a una compañera. Les juro que lo que escuché no era humano. — La Chica Del Pañuelo Verde (@CaritoMorales04) November 1, 2019

"Eran las 8 de la mañana y yo estaba sola", recuerda una estudiante en un tuit donde escribe algo vivido en la universidad y sigue: "Les juro que lo que escuché no era humano". Otros aprovecharon para sacar a luz sus anécdotas en torno a los túneles de servicios que muchos asocian a secuestros perpetuados durante la última dictadura militar. "Hoy se cumplen dos años desde que entré los túneles", dice el alumno, "entré por cinco minutos a mi percepción y fueron treinta, no me olvido más".

Hoy se cumplen dos años que entre a los túneles, fue 31 del 10 justo habíamos tomado el centro me acuerdo(peuce), y era el partido del river Lanús por copa, lo que les puedo decir que entre por 5' a mi percepción y fueron 30' no me lo olvido más, llegue hasta filo y volví,nunca + — MM (@MartinMedinaaa) November 1, 2019

No se trata del primer hecho paranormal que sacude a la UNCuyo. Tiempo atrás, la comunidad académica se conmovió con las imágenes tomadas por una cámara de seguridad del Comedor Universitario de un presunto fantasma que circula por sus instalaciones durante las noches. El video todavía está disponible en YouTube.

Por supuesto, tampoco faltaron quienes tomaron todo el revuelo en tono más irónico y asociaron los cuentos del más allá al exceso de tiempo libre que tienen los estudiantes durante las noches de los jueves debido a que la mayoría no cursa clases los viernes.

Como se nota que no cursamos los viernes eh, 1 de la mañana y estamos todes twitteando sobre los fantasmas. Nos amo — tomás valentín (@tomasolmoss) November 1, 2019

Creer o reventar. O sumar un factor más para semejante confusión: la difusión de una campaña de marketing especialmente diseñada por Unidiversidad, el sistema de medios de la UNCuyo para Halloween en la cual promocionaban contendidos de terror -especiales radiales, ciclos de cine, etc.-, con videos grabados en cada una de las unidades académicas.