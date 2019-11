Choferes de Uber y Cabify protestarán por mejoras laborales

Los choferes mendocinos de las plataformas electrónicas de transporte Uber y Cabify aseguran que sus condiciones laborales y salariales están lejos de ser las ideales. Ante esto, más de 400 de ellos ya se han autoconvocado para realizar una manifestación frente al EMOP (Ente de la Movilidad Provincial) este martes desde las 8.30.

Los conductores que trabajan a través de estas aplicaciones realizarán un paro general plegándose a la medida adoptada por sus compañeros de Buenos Aires, por lo que ambos reclamos se darán en simultáneo.

Los motivos de esta protesta, según los choferes de Uber y Cabify, se basan principalmente en la baja tarifa que se implementa en Mendoza y en que no ha tenido incrementos desde hace un año más allá de la suba de la nafta, entre otros costos. Además quieren que se aumente el porcentaje de ganancia para ellos y que se regule el ingreso de autos al servicio.

Jorge Sandri es el presidente de ACOPE (Asociación Civil de Conductores y Personal de Plataformas Electrónicas) y, en diálogo con MDZ, aseguró que la medida no sale de la asociación que preside si no de choferes autoconvocados que no reciben respuestas ante los problemas que aquejan al sector.

"El problema principal es la tarifa, que es totalmente baja y no la suben. En Mendoza el kilómetro se paga a $6,80 y en Buenos Aires a $11,50. Otro de los temas es el porcentaje que se dejan las aplicaciones que en Uber es casi el 30% y en Cabify casi el 20%", comenzó explicando Sandri.

"A las aplicaciones no les importa el conductor porque vos salís a trabajar con las reglas de ellos y si no te gusta te vas y hay otro atrás. Ahora con el Gobierno está pasando lo mismo porque antes de las elecciones nos abrieron las puertas para escucharnos y ahora no nos dan pelota", denunció el presidente de ACOPE.

los choferes de uber reclaman mayor porcentaje de las ganancias.

Entre las dos aplicaciones hay 970 altas para conductores en la provincia y el número de personas y vehículos que se van sumando al servicio también es una preocupación para los choferes que tienen esta actividad como su única o principal fuente de ingresos.

"Otro de los problemas es tratar de frenar o regular el ingreso de coches porque no sirve salir a la calle con la tarifa como está, los costos que no paran de subir y que encima esté explotado de autos que ofrecen el servicio. La demanda solo crece los viernes y sábados, pero no podemos trabajar solo esos días", detalló el representante de choferes.

Los conductores entienden que el EMOP es el ente regulador que tiene que interceder para que las empresas dueñas de las aplicaciones escuchen las exigencias pero, si bien han manteniendo cierto diálogo, ahora asegura que no son escuchados por lo que se plegarán al paro general y se manifestarán en el organismo provincial.