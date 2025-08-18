Presenta:

Cerraron el paso a Chile: cuándo puede habilitarse

El paso a Chile permanecerá cerrado preventivamente durante toda la jornada.

Paso Internacional Cristo Redentor Chile.jpg
Osvaldo Valle

El paso a Chile por el Sistema Integrado Cristo Redentor estará cerrado preventivamente durante toda la jornada de este lunes 18 de agosto, en ambos sentidos de circulación y para todo tipo de vehículos.

Según informó la Coordinación General del Paso Internacional, los distintos informes meteorológicos concluyeron que a partir de las 13 horas y hasta la madrugada del martes, entra un frente de inestabilidad con nevadas en cordillera, no pudiendo garantizar así condiciones seguras de transitabilidad.

A primera mañana, las temperaturas en alta montaña son las siguientes:

  • Uspallata: - 1º
  • Punta de Vaca: - 9º
  • Puente del Inca: - 12º
  • Las Cuevas: - 13º

Si bien aún no hay información precisa de cuándo podría habilitarse nuevamente el paso a chile, se estima que puede reabrir este martes.

Para programar adecuadamente y evitar inconvenientes antes de viajar, las autoridades solicitar consultar el estado de transitabilidad y el tiempo en alta montaña.

