El inspector de tránsito que sobrevivió tras ser embestido con su auto por Eugenio Veppo en septiembre pasado en el barrio de Palermo aseguró hoy que el periodista es “un cobarde” porque llamó desde la cárcel para pedirle disculpas a través de su tío, momento en que, a su entender, realizó un “llanto teatralizado”.

Desde el día del hecho, Santiago Siciliano (30) permanece internado en el Hospital Fernández con múltiples fracturas y por primera vez se refirió a Veppo, quien está detenido acusado del “homicidio con dolo eventual” de su compañera Cinthia Choque (24) y de las lesiones sufridas por el joven.

“Él está preso esperando la condena, él conmigo no se comunicó, creo que es un cobarde alguien que actúa de esta forma”, afirmó Siciliano al ser entrevistado en el programa El diario de Mariana de Canal 13.

Según la víctima, Veppo llamó por teléfono desde la cárcel a su tío Miguel, quien era el encargado de hablar con los medios apenas ocurrió el hecho.

“(Lo de Veppo) fue una especie de arrepentimiento, pero fingido, hasta el punto de un llanto teatralizado. Mi tío no le creyó, no se lo dijo por respeto. ¿Qué hacés con un perdón? Matás a una persona y a mí me dejás discapacitado”, dijo Siciliano.

Santiago agregó que le hizo “mucho daño, no solo en lo físico sino en lo psicológico. Veppo tiene antecedentes en lo que es seguridad vial, de infringir leyes”.

La víctima aseguró que no recuerda nada del hecho y que un psicólogo del hospital le dijo que se trata de algo similar a una anulación temporal de trauma.

“Yo lo último que recuerdo es salir de mi casa rumbo al trabajo, no recuerdo más nada. La explicación es que fue tan traumático, tan shockeante que la memoria se anuló, el inconciente dijo no, esto lo bloquemos y lo sacamos”, explicó.

Eugenio se entregó horas después del choque.

Lo que dijo al verse en el video del accidente



Siciliano agregó que cuando vio el video de lo ocurrido fue “impactante”, pero él no se reconoce allí.

“Yo no me veo cuando me impacta a mí. Me pregunto cómo puede ser que me impactó del lado derecho y caí del lado derecho, es como que habré dado un giro en el aire”, especuló.

Luego, calificó como “horrible” la parte en que se ve cómo su compañera rebota contra el móvil de tránsito y pega contra el cordón.

“Pensé que ella estaba hospitalizada, en coma, después me dijeron que había fallecido y me shockeé. No tenía mucha relación porque ella hacía un mes que trabajaba, pero lo que mas me duele es que hayan quedado las dos nenas sin mamá”, dijo.

Respecto de las heridas que sufrió, detalló que tiene el cráneo aplastado en el hemisferio derecho y “el cerebro inflamado”, lo cual le molesta para dormir y le provoca dolores de cabeza y fracturas en la rodilla y tibia derechas.

Además, tuvo una complicación en los ligamentos de la rodilla izquierda y una fractura en la parte ósea que recubre el ojo y otra en el maxilar.

Finalmente, Siciliano reconoció que lo que más le dolió fue que no lo visitó ningún funcionario del Gobierno porteño ni le hicieron un llamado.