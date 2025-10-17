Caos en la Andis: manifestantes ingresaron por la fuerza y exigen reunirse con las autoridades

Este viernes, un grupo de personas lleva a cabo una protesta fuera de la Agencia Nacional de Discapacidad (Andis).

Esta mañana, se registraron incidentes en el edificio de la Agencia Nacional de Discapacidad (Andis), donde un grupo lleva a cabo una manifestación por la situación de las personas con discapacidad, y entró por la fuerza a la sede de Belgrano del establecimiento.

La protesta tiene lugar luego de que el interventor de la Andis, Alejandro Vilches, suspendiera la reunión convocada para este viernes con representantes del sector de discapacidad. A pesar de la cancelación, las organizaciones nucleadas en el Foro Permanente Discapacidad confirmaron que mantendrían la movilización prevista a la sede de la agencia.

Mirá el video de las protestas en la Andis Caos en la Andis El encuentro con el directorio de la Andis tenía como objetivo tratar el reclamo por la actualización de los aranceles. La convocatoria oficial había sido establecida inicialmente para las 11 de la mañana, pero luego fue modificada por Vilches, quien adelantó el horario a las 10. En consecuencia, las organizaciones decidieron dar inicio a la movilización, para coincidir con el desarrollo de la reunión y reforzar su reclamo. Sin embargo, horas después, el encuentro fue cancelado.

Ante ese panorama, desde el Foro Permanente Discapacidad cuestionaron lo que consideran una falta de voluntad para avanzar en una respuesta concreta a las problemáticas planteadas por instituciones, trabajadores y personas con discapacidad. “A pesar de que el interventor vuelve a suspender la reunión de directorio, aunque intenten justificarlo como ‘fuerza mayor’, lo que hay es dilación y abandono”, indicaron en un comunicado difundido por el Foro.

Qué reclaman los manifestantes fueran de la Andis Entre los principales puntos reclamados se encuentra la aplicación de la Ley de Emergencia en Discapacidad, la actualización de aranceles para los prestadores del sistema, el pago de compensaciones atrasadas estipuladas por la Ley 27.793, y la convocatoria inmediata del Directorio del Sistema Único.