Cáncer de mama: si se detecta a tiempo, tiene cura

La campaña mundial que lucha contra el Cáncer de Mama busca transmitir la importancia de la detección precoz para lograr la cura. Según la Organización Mundial de la Salud la detección precoz a fin de mejorar el pronóstico y la supervivencia de los casos de cáncer de mama sigue siendo la piedra angular de la lucha contra este cáncer.

Desde el Programa Provincial de Detección Precoz de Cáncer de Mama y Cuello Uterino trabajan en la concientización e intentan asegurar la igualdad de oportunidades. “Este programa está dirigido a todas las mujeres que aunque no tengan sus obras sociales, justamente está dirigido a esas mujeres en situación de vulnerabilidad, tengan la posibilidad de acceder a estudios de alta complejidad sin tener que pagar absolutamente nada” destacó el doctor Santiago Orrico, jefe del programa.

Puntos a destacar

El cáncer de mama es el más frecuente en las mujeres

Por año en Argentina mueren 5000 mujeres a raíz de esto

En Mendoza por año mueren 300 mujeres

Tiene un 90% de probabilidades de curación si se lo detecta a tiempo

La manera de detectarlo precozmente y curarlo es con la mamografía

Entre los 50-70 años las mujeres deben realizarse la mamografía cada 2 años, mínimo

Mujeres entre 40-50, si su médico lo indica, deben realizar una mamografía

Las mujeres menores a 40 años si tienen antecedentes y su médico lo indica

El autoexamen mamario, técnica que puede realizar cada mujer (exploración para detectar bultos, secreción, asimetrías, hendiduras) ayuda pero cuando detectamos es porque el tumor tiene 1 o 2 centímetros, por eso se considera más eficaz la mamografía (detecta precozmente)

La mamografía sólo causa molestia a la paciente, el dolor es muy leve

Autoexamen mamario

Se curó de cáncer de mamá y hoy acompaña a pacientes oncológicos

En la videonota, Marcela Pitó cuenta su historia y cómo vivió ella esta enfermedad. Hace 19 años logró vencer el cáncer de mama, pese a que su diagnóstico era complejo ya que tenía metástasis en los ganglios.

Cuando MDZ le preguntó qué sintió cuando recibió la noticia sobre su diagnóstico, dijo: “Fue durísimo, llore y llore. (...) Pero le dije a mi marido no me importa lo que me digan, el diagnóstico es duro, es muy fuerte pero yo la voy a pelear”.

Así fue, Marcela la peleó. Comenzó todo su tratamiento en Plan Oncológico del Hospital Central, luego de varias sesiones de quimioterapia y radiación logró curarse.

Una mujer optimista, con humor y con muchas ganas de vivir y compartir con sus amigos y familia, así se describe. Marcela asegura que eso fue lo que la ayudó también a ganarle al cáncer.

“El cáncer es curable, no bajen los brazos, lúchenla”, es una de las frases que utiliza Marcela cuando visita a los pacientes oncológicos en el Hospital Central, donde ella es voluntaria hace más de 16 años.

Cuando estaba en tratamiento tuvo el apoyo de muchas personas y se sintió acompañada en todo momento. Sin embargo, observó que muchos pacientes debían atravesar la enfermedad solos, por ello Marcela realiza semanalmente su trabajo de voluntariado para acompañarlos.

“Lo que busco en la vida es dar esperanza. Creo que con mi pequeñísimo granito de arena alguna cosita he podido ayudar”.