Cambian las Patentes en CABA: cuándo serán los vencimientos y qué pasará con las boletas

La Administración Gubernamental de Ingresos Públicos ( AGIP ) oficializó un nuevo cronograma de vencimientos del impuesto a las Patentes para los vehículos radicados en la Ciudad Autónoma de Buenos Aires ( CABA ). La medida, publicada en el Boletín Oficial porteño, redefine las fechas de pago para 2026 y ordena el esquema de boletas tras la revisión del tributo.

La decisión quedó formalizada mediante la Resolución 52, que dejó sin efecto los plazos establecidos anteriormente y fijó un nuevo esquema de pagos para el ejercicio fiscal 2026. El organismo explicó que el cambio responde a la necesidad de adecuar las liquidaciones a un tope de aumentos vinculado a la inflación, luego de detectarse fuertes incrementos en algunas valuaciones.

Según detalla la normativa, AGIP resolvió fijar nuevos vencimientos en paralelo al envío de un proyecto de ley a la Legislatura porteña. La iniciativa del Ejecutivo local busca restablecer un régimen de bonificaciones y limitar los incrementos del impuesto tomando como referencia la inflación anual, que en 2025 alcanzó el 31,8% según el índice de precios de la Ciudad.

Mientras se espera el tratamiento parlamentario, el fisco porteño avanzará con una liquidación provisoria del tributo. En ese marco, los pagos ya realizados y aquellos que se efectúen bajo el nuevo cronograma tendrán carácter de pago a cuenta, hasta que se defina el esquema definitivo.

Con la modificación dispuesta por AGIP, el impuesto podrá abonarse en una cuota anual o en seis pagos. El nuevo cronograma de vencimientos quedó establecido de la siguiente manera:

Cuota anual y cuota 1: 27 de febrero de 2026

Cuota 2: 22 de abril de 2026

Cuota 3: 22 de junio de 2026

Cuota 4: 24 de agosto de 2026

Cuota 5: 22 de octubre de 2026

Cuota 6: 22 de diciembre de 2026

Desde el organismo recordaron que, tras las variaciones registradas en las valuaciones de algunos modelos de vehículos, se dieron de baja las boletas emitidas en la web oficial y en las plataformas de homebanking. Por ese motivo, no se realizarán débitos automáticos y los contribuyentes deberán desestimar las liquidaciones anteriores.

Cuándo estarán disponibles las nuevas boletas

AGIP confirmó que las nuevas boletas, ya reliquidadas según los criterios actualizados, estarán disponibles el 18 de febrero en el sitio web del organismo y el 20 de febrero en los sistemas de homebanking. La emisión será exclusivamente digital, con el objetivo de agilizar los plazos y evitar inconsistencias en la facturación.

Qué pasará con los pagos ya realizados

En relación con los montos abonados antes de la corrección, la resolución establece que se computarán como pagos a cuenta del impuesto. Si un contribuyente ya abonó la primera cuota y la nueva liquidación determina un importe menor, el excedente se acreditará automáticamente en la cuota siguiente.

En el caso de quienes hayan optado por pagar la cuota anual, el saldo a favor podrá utilizarse para futuros vencimientos o solicitar su devolución. Desde el Gobierno porteño indicaron que este último trámite deberá realizarse a través del sistema de Trámites a Distancia (TAD), una vez que el procedimiento esté habilitado.

Las autoridades estiman que el mecanismo estará operativo hacia fines de febrero, cuando se encuentren emitidas todas las nuevas boletas y puedan calcularse con precisión las diferencias correspondientes.