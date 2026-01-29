Calor sofocante en Mendoza este jueves con 38° y tormentas fuertes al final del día

El pronóstico anticipa una jornada muy calurosa. Rige una alerta por tormentas para el noroeste de Mendoza.

El Servicio Meteorológico Nacional informó que Mendoza registrará altas temperaturas este jueves, con una máxima que puede llegar a los 38° y una mínima de 23°. Durante gran parte del día se espera un escenario bien veraniego, con cielo mayormente despejado y muy poca nubosidad.

El calor se hará sentir con mayor intensidad a partir del mediodía, cuando las temperaturas darán un salto térmico en todo el territorio provincial. Según el organismo, en algunos sectores del norte de Mendoza y del Valle de Uco los registros podrían acercarse a los 40°, por lo que se recomienda mantenerse hidratado, evitar la exposición prolongada al sol y extremar cuidados durante las horas más calurosas.

Hacia la noche cambia el panorama en Mendoza A partir de las 18, el tiempo comenzará a desmejorar. El pronóstico anticipa precipitaciones aisladas en gran parte de la provincia y un aumento de la inestabilidad hacia el cierre de la jornada. En el Gran Mendoza y en zonas cordilleranas y precordilleranas las tormentas serán más fuertes, por eso el SMN emitió una alerta amarilla: "el área será afectada por tormentas fuertes, y de forma aislada, severas. Las mismas podrán estar acompañadas por caída de granizo, actividad eléctrica intensa, precipitación abundante en cortos períodos y ráfagas que pueden alcanzar los 90 km/h. Se prevén valores de precipitación acumulada entre 20 y 50 mm, que podrían ser superados en forma puntual".

mapa_alertas (33) Conocé las recomendaciones ante una alerta por tormentas Embed - Recomendaciones Ante Una Tormenta Qué le depara a Mendoza en los próximos días De cara a los próximos días, el viernes continuará el calor intenso en Mendoza, con nubosidad variable y tormentas de intensidad moderada a severa, además de vientos moderados del noreste. La máxima alcanzará los 37° y la mínima será de 24°, con precipitaciones previstas en cordillera.