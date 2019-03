¿Cada cuánto hay que comer? mitos y verdades de la nutrición

Dicen que comer seis veces al día estimula el metabolismo y ayuda a perder peso. También, algunos, dicen que hay que hacer todo lo contrario: ayunar. La verdad es que hay mucha confusión sobre la frecuencia en la alimentación y es un tema muy debatido en el mundo del fitness. Pero existe una regla general que te puede ayudar a entender esto de las comidas.

LA REGLA NÚMERO UNO PARA ACERTAR CON LA FRECUENCIA

El mejor número de comidas que deberías hacer al día es aquel que te ayude a cumplir tus necesidades nutricionales. Es decir, que lo que comes (los macronutrientes) es mucho más importante que la frecuencia con la que ingieres los alimentos.

Comer cantidades pequeñas cada poco tiempo no estimulará la pérdida de peso si continúas consumiendo la misma cantidad de calorías.

¿Pero por qué?

MITOS SOBRE LAS COMIDAS Y EL METABOLISMO

Sí, es un hecho que la digestión aumenta el índice metabólico, pero todo depende de la cantidad de calorías que ingieres y no de la frecuencia con que lo haces: comer 900 calorías repartidas en tres comidas o solo en un mismo plato, no marcará una gran diferencia. Además, tal y como apunta una revisión de investigaciones, cuando se controla la ingesta total de calorías diaria, la frecuencia de las comidas no afecta significativamente en la pérdida de peso.

SALTARSE EL DESAYUNO ES MALO

Hay muchísimos mitos y opiniones acerca del desayuno, pero no hay consenso científico en torno a la importancia de comer al despertarse. Por lo tanto, te recomendamos que te dejes guiar por tu cuerpo y no te fuerces a desayunar temprano si no quieres. Hacer ejercicio o salir a correr en ayunas está bien, pero recuerda que entonces la intensidad debe ser baja.

SI TE SALTAS LAS COMIDAS EMPEZARÁS A PASAR HAMBRE Y DEJARÁS DE PERDER PESO

Cuanto menos comas, menos tendrá que digerir tu metabolismo. Por lo tanto, restringir calorías disminuirá tu índice metabólico, indiferentemente de si te saltas las comidas o no. Pero no dejarás de perder peso: el ritmo con el que tu cuerpo pierde peso irá ralentizando una vez tengas menos que perder. Eso no significa que tu cuerpo vaya a pasar hambre.

Este mito tan común empuja a muchos a comer más y a sabotear sus dietas o a entrar en el conocido efecto yo-yo (a excepción de ciertos trastornos de la conducta alimentaria como la anorexia o enfermedades minoritarias como el marasmo).

Dicho esto, es importante recordar que una restricción severa de calorías durante un tiempo prolongado es perjudicial para la salud y que no se recomienda seguir a la larga un plan nutricional basado en ese concepto por cuestiones más allá del control de peso (como lo es, por ejemplo, la malnutrición).

Utilizar una guía de calorías diarias equilibrada, es una opción saludable: son muchas las apps que, por ejemplo, te ayudan a calcular una ingesta adecuada para que no hagas cambios drásticos o perjudiciales.

BUENAS RAZONES POR LAS QUE DEBERÍAS COMER CON MÁS O MENOS FRECUENCIA

Come con menos frecuencia si:

Te resulta complicado lo de "organizar pequeñas ingestas"

No quieres darle tantas vueltas a la comida, pero deseas ceñirte a la ingesta total de calorías de tu plan

No consigues perder peso incluso si restringes calorías

Tienes problemas digestivos (un mayor descanso entre las comidas ayudará a tu cuerpo a digerir todo mucho mejor)

¿Quieres hacer algo diferente? El ayuno intermitente ayuda a perder peso si se hace correctamente. No es para todo el mundo, pero puedes probarlo y decidir si es un método adecuado para ti.

Come con más frecuencia (4 o más veces al día) si:

Quieres subir de peso pero te resulta difícil ingerir muchas calorías en una misma comida

Tienes un trabajo muy activo y necesitas muchas calorías

Eres atleta y tienes que calcular un tiempo específico para la ingesta de las comidas

Te cambia el humor cuando sientes hambre (¿has probado a comer alimentos que te sacien durante más tiempo?)

RESUMEN

No existe un número mágico que indique la cantidad de comidas que deberíamos hacer al día. Déjate guiar por lo que te pide el cuerpo: si te gusta comer pequeñas porciones cada poco tiempo, adelante. Si tu estómago prefiere esperar más, no te agobies y come con menos frecuencia.

No es necesario que sigas un plan estricto para sentarte a comer, pero es recomendable que tengas el hábito de hacer la misma cantidad de comidas al día. ¿Por qué? Según un estudio, la irregularidad en la ingesta de alimentos puede ser perjudicial para la salud. Intenta dar con un número de comidas que se adapte a tu día a día.

No te olvides de la regla número uno: lo más importante es darle al cuerpo todo lo que necesita para su buen funcionamiento.

¿Quieres ver resultados? La forma más efectiva para perder peso o ganar músculo es ser consciente de lo que comes y llevar un registro de tus ingestas.

Fuente: Runtastic