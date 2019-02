Luego de un estudio que realizó la Provincia antes del diseño del Mendotran, surgió la sugerencia de construir el Metrobús en toda la avenida San Martín. La propuesta se le realizó a varios departamentos, pero sólo Godoy Cruz tomó la iniciativa.

Lía Martínez, directora de Planificación de Transporte de la provincia, explicó a MDZ que toda la infraestructura que se está construyendo para el sistema integrado de transporte responde a un estudio previo. De allí se desprenden muchas sugerencias y solicitudes realizadas a los departamentos.

"Según el estudio realizado, el tranvía se considera la mejor opción, pero implica una inversión cara. No solamente en cuanto a la infraestructura sino al material rodante. Hay que considerar que tiene una vida útil que supera los 30 años. En el Gran Mendoza se contempló también el crecimiento de la población y se llegó a la conclusión que la mejor opción para la ciudad es el tranvía", explicó Martínez.

"Hay que probar este tipo de infraestructura donde se concentra la mayor cantidad de viajes que justifique este gasto. Lo optimo para la Ciudad, según el análisis realizado, es poder contar con el sistema de tranvía que una Guaymallén hacia Ciudad y desde la Ciudad hasta la Universidad Nacional de Cuyo", agregó.

En ese mismo sentido, la funcionaria dijo que "hasta poder llegar a eso se le planteó a las municipalidades invertir en el Metrobús. Es decir realizar carriles exclusivos que en principio se pueden utilizar los micros comunes. Guaymallén fue pionero en tomar esa idea. A los municipios se les solicitó varias opciones. La primera era pintar un carril exclusivo, prohibir el estacionamiento y corregir la señalización, pero ningún departamento eligió esta alternativa por ahora".

"Las obras que se están haciendo en Guaymallén plantean una mejora integral de toda la zona, con mejores condiciones de servicios de agua potable entre otros cambios. En Godoy Cruz es distinto porque la Avenida San Martín es un conector para toda la zona. Eso meritaría que todo el corredor tenga Metrobús, pero solo el Municipio de Godoy Cruz se sumó a la medida. La idea de los carriles exclusivos es ordenar por donde pasan los micros. El beneficio para la gente es que tendrá mejor tiempo de viaje", señaló Martínez explicando las conclusiones que se desprenden del estudio realizado previamente.

Lo ideal sería que el Metrobús continuara por la Capital, pero no quisieron. Como Provincia no podemos pasar por encima del municipio. Algunos por presupuesto, otros por no sacar estacionamientos, pero como Ciudad aún estamos en momento de madurar y repensar los problemas de la gente", analizó la directora de Planificación de Transporte.