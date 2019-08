Barreda, enfermo y sin casa, tendría Alzheimer

Ricardo Barreda, el cuádruple femicida que asesinó a su esposa, sus dos hijas y su suegra en 1992, está en delicado estado de salud y podría tener Alzheimer, luego de una grave descompensación que lo llevó a internarse en el Hospital Eva Perón, del partido bonaerense de San Martín. Además fue desalojado del hotel donde vivía y ahora le buscan un nuevo sitio.

Hace unos días, el hombre de 83 años fue encontrado tirado en el piso desnudo, delirando y a los gritos, en una habitación del hotel España, de la mencionada localidad del conurbano bonaerense. El dueño del establecimiento lo trasladó al Hospital Eva Perón, donde los médicos lograron estabilizarlo y ordenaron su internación.

Según los primeros indicios médicos, Barreda estaría sufriendo un cuadro de predemencia o principio de Alzheimer. En ese sentido, se supo que Barreda venía sufriendo situaciones similares: se había caído algunas veces en la calle, aunque salía poco, y apenas a comer algo al mediodía al bar de la vuelta del hotel, donde un grupo de hinchas de Chacarita lo protegían del acoso periodístico.

Además el dueño del hotel trasladó sus pertenencias a la sede del PAMI de la zona, dado que no quiere que el femicida vuelva a su complejo alegando que en su habitación siempre había olores nauseabundos. Por ello, desde el hospital están tramitando su traslado a un geriátrico u hogar de ancianos, pero el proceso estaría demorado porque no encuentran el DNI de Barreda.

"Me resulta difícil recordar a mis hijas después de todo", admitió Barreda a un periodista de la revista Gente que logró entrevistarlo unos minutos. También comentó que tiene una Biblia pero no la lee en el hospital porque "no tengo ganas".