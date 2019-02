Backstage del Caso Pereg: animales, violencia, plata; verdades y mentiras

Gilad Gil Pereg presenció en calidad de "testigo", tras haber denunciado la desaparición de su mamá y su tía y de tramar una serie de relatos con altísimas posibilidades de ser verídicos, el allanamiento de su propiedad. Cuando la fiscal Claudia Ríos -que hoy recibe felicitaciones por la firmeza con la que sostuvo la conducción de la investigación junto al equipo del jefe de Investigaciones, José Vega- salió a la calle a hablar con la prensa, tuvo que volverse: el hijo de una de las por entonces "turistas israelíes desaparecidas" la llamó y volvió a hablar con él, tras el portón.

Antes de ello, el equipo policial había cargado numerosos bultos que invitaban a adivinar sus contenidos. Eran objetos que podían aportar elementos al equipo de identificación de ADN o que servirían para trabajar sobre las hipótesis que manejaban. En varias oportunidades los investigadores salieron en fila para cargar bolsas blancas, otras negras, en los baúles de los autos que aguardaban tras la franja de seguridad, en Buena Nueva. Las apuestas corrían en un vecindario alterado en torno a qué objetos o "pedazos de qué" -como alcanzó a escuchar el equipo de MDZ sospechar a la gente presente- se llevaban. Hasta una hilera de sillas apilables se llevaron.

El asunto es que al día siguiente devolvieron algunos de esos elementos. La policía los había tomado de un ambiente absolutamente desordenado. "Una verdadera pocilga", diría uno de los que estuvieron presentes, horrorizados por la mugre y la disposición de las cosas. Cuando volvieron, le ordenaron la pieza.

Fue allí que Gil Pereg montó en cólera. No hallaba unas pastillas que solía darle a los gatos, unos medicamentos veterinarios.

Pidió hablar con la fiscal. "Si no me devuelven las pastillas de los gatos o si no me dicen en dónde están, ahora sí que van a encontrar un cuerpo", dijo, amenazante. Algunos piensan que sugirió que se quitaría la vida. Todo, dicho con las mujeres ya muertas y enterradas en la construcción en la que habitaba.