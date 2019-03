Avanzan las obras en el museo Fader

Funcionarios de Gobierno realizaron una visita, con el objetivo de interiorizarse sobre el avance de obras en el emblemático museo provincial.

Desde el Gobierno se lleva adelante un importante trabajo estructural para reabrir el emblemático edificio de las artes plásticas de nuestra provincia, un espacio fundamental para la Cultura mendocina.

Actualmente, se está desarrollando la segunda etapa de restauración que determinará la reapertura de este museo, el más importante que tenemos los mendocinos. El director de Patrimonio Cultural y Museos, Marcelo Nardecchia y Cristina Sonego, coordinadora del equipo que está trabajando en la casona de Luján, brindaron detalles técnicos del proceso.

Así está el interior del emblemático de calle San Martín, en Drummond.

Al respecto, el secretario de Cultura, Diego Gareca, detalló que la visita permitió “tomar conocimiento de la obra, de la inversión histórica que ha hecho este Gobierno, en materia patrimonial, sobre todo, porque esperamos con mucho cariño poder abrir las puertas y concretar la reapertura del museo a fin de año”.

En el marco de la segunda etapa, se trabaja en la puesta en valor, conservación y restauración del conjunto murario existente en las instalaciones. Esta tarea, actualmente, es desarrollada por un equipo de 12 mujeres profesionales, encabezado por Cristina Sonego.

UNA JOYA QUE RECUPERAMOS



Luján tiene lugares maravillosos como el museo Fader, cerrado desde 2013. En breve, tras mejorar su estructura, abriremos al público para recorrer su restauración. Un espacio que lujaninos y turistas debemos disfrutar @DifusionCornejo @GarecaGc 🎨🖼🎭 pic.twitter.com/uA1dgrVCYm — Martín Kerchner Tomba (@MartinKerchner) 29 de marzo de 2019

“Es una característica a destacar. Comandadas por Cristina Sonego, una mujer que tanto le aporta a la cultura de Mendoza y que la ha tenido como protagonista estos últimos años, por su participación en cuanto proceso de restauración se la ha convocado. Creo que van a quedar en la historia de la reapertura del museo estas 12 mujeres, que han hecho, quizá, el trabajo más importante”, aseguró Gareca.

Durante la recorrida, se anunció que, en breve, se implementará un sistema abierto a toda la comunidad para realizar visitas guiadas por el edificio. Será a través de una inscripción previa, vía mail, para luego conformar grupos de 10 personas.

Esta iniciativa tiene como finalidad que la comunidad pueda tomar contacto con la obra y el trabajo que se está realizando, para dimensionar y reconocer el complejo proceso de restauración en el Museo Fader.

Sobre este punto, el funcionario destacó que “me parece que es importante hacer una invitación abierta a toda la comunidad, no solamente a la comunidad cultural, sino a los vecinos de Luján de Cuyo, en particular, que durante toda la vida han disfrutado de este museo. Me parece importante que sepan que, en su totalidad, toda la inversión fue realizada por la Provincia”.

La primera etapa de la restauración consistió en tareas de consolidación del histórico edificio, que incluyó el recalce de muros, mediante la construcción de submuración bajo cimientos, hasta alcanzar suelo granular; la reparación de fisuras y grietas, mediante relleno adecuado; la vinculación en distintos niveles de los muros de mampostería, mediante perfiles; el refuerzo del muro de fachada; torreones y cubierta de losa de bovedillas y la construcción de cubierta para modificación de desagües pluviales.

Tanto el Museo Provincial de Bellas Artes Emiliano Guiñazú – Casa de Fader, como así también la obra del artista plástico Fernando Fader, que contiene dicho Museo, fueron declarados Patrimonio Cultural de la Provincia, en el año 1998.