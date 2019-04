Autismo: el diagnóstico temprano hace la diferencia

¿De qué hablamos cuando hablamos de autismo?

Se trata de una condición que se encuentra dentro de los trastornos del neurodesarrollo, se manifiesta durante durante los tres primeros años de vida, perdurando a lo largo de todo el ciclo vital y, en realidad, se denomina como Trastornos del Espectro Autista (TEA).

Esta condición suele afectar la comunicación y la capacidad de interacción social de quien lo padece. Las personas afectadas suelen presentar conductas rutinarias o repetitivas, a veces llamadas conductas estereotipadas. Sin embargo no hay un solo tipo de TEA, hay tantas maneras de tener TEA como individuos que lo padecen.

Señales de alerta

“Los signos tempranos suelen ser percibidos por las madres como algo que no está bien y es fundamental tomar en cuenta estas preocupaciones. No debemos recostarnos en ciertas ideas comunes como: se trata de un retraso dentro de lo normal, habla poco o no habla porque es varón, le entienden todo y es vago para hablar, etc. Porque cuanto antes se detectan las dificultades, más rápido podremos intervenir y desarrollar aquellas áreas o características que no se vienen dando dentro de lo esperable,” sostiene la Dra. Andrea Abadi, coordinadora de los programas de diagnóstico acelerado de trastornos de conducta de INECO Infantojuvenil.

Según la especialista, es muy importante reconocer las señales de alarma en el desarrollo del niño (ver recuadro), para realizar la consulta profesional sin demora. De acuerdo con la Dra. Abadi, estos signos pueden incluir la presencia de importantes dificultades en comunicarse y regularse conductualmente, sin lenguaje y con muchos problemas para adaptarse al contexto familiar y social. En otros casos, hay quienes se expresan verbalmente, pero sus temas pueden ser rígidos y perseverantes, con poca capacidad comunicacional y que pasan totalmente desapercibidos para el contexto que lo rodea.

Muchos otros tienen dificultades sensoriales que les dificultan estar en lugares multitudinarios, usar prendas con etiquetas o, por ejemplo, solo comen comidas de una determinada textura, lo cuál limita su inserción en ámbitos de socibilización si no se los trata de manera específica.

¿Cuáles son sus causas?

Si bien no se conoce exactamente cuáles son los causantes del TEA, se ha demostrado que existe una importante base genética, más de 100 genes en diferentes cromosomas podrían estar involucrados en su desarrollo. Las personas con autismo tienen pequeños cambios, llamados mutaciones, en muchos de estos genes. Otros individuos que padecen TEA, presentan alteraciones del sistema nervioso central. Sin emabargo, muchas veces resulta imposible encontrar la etiología exacta.

“Aquello que sí tiene ya una fuerte evidencia es que las vacunas no son la causa de este cuadro, ni los trastornos vinculares con la madre tampoco tienen que ver en esta situación”, dice Andrea Abadi.

Prevalencia

Actualmente se considera que es 1/59 (según datos de CDC’s Autism and Developmental Disabilities Monitoring (ADDM) Network), con una mayor prevalencia en varones, 4/1.

Para eliminar el estigma

“Debemos entender que esta condición acompañará a las personas durante toda su vida, y que con las intervenciones y apoyos adecuados, podrán encontrar un lugar de inserción social educativo, laboral y familiar, siempre que estemos abiertos a comprenderlos como individuos únicos con habilidades por desarrollar y descubrir,” finaliza la especialista.

Antes de los 12 meses:

Poca frecuencia del uso de la mirada dirigida a personas

No muestra anticipación cuando lo van a agarrar

Falta de interés en juegos interactivos simples como el “cucú-tras”

Falta de sonrisa social

Falta de ansiedad ante los extraños sobre los 9 meses

Luego de los 12 meses de edad:

Poco contacto ocular

No responde a su nombre cuando se lo llama

No señala para pedir algo

No muestra objetos

Respuesta inusual ante estímulos auditivos

Falta de interés en juegos interactivos simples

No mira hacia donde otros señalan

Ausencia de imitación espontánea

Ausencia de balbuceo social/comunicativo como si conversara con el adulto

Entre 18 a 24 horas:

No señala con el dedo para compartir un interés

Dificultades para seguir la mirada del adulto

No mira hacia donde otros señalan

Retraso en el desarrollo del lenguaje comprensivo y/o expresivo

Falta de juego funcional con juguetes o presencia de formas repetitivas de juego con objetos

Ausencia de juego simbólico

Falta de interés en otros niños o hermanos

No suele mostrar objetos

No responde cuando se le llama

No imita ni repite gestos o acciones que otros hacen

Pocas expresiones para compartir afecto positivo

Antes usaba palabras, pero ahora dejo de usarlas