Así están los alrededores de la Legislatura a pocas horas de la votación de San Jorge

Un perímetro vallado de 200 metros y cambios de circulación marcan la jornada en la Legislatura por el tratamiento del proyecto San Jorge.

La zona que rodea la Legislatura amaneció este martes con un fuerte operativo de seguridad y varios cortes de tránsito, en la previa de la sesión donde se tratará el proyecto minero San Jorge y otras iniciativas vinculadas a la actividad. Desde primera hora trabajan unos 700 efectivos afectados al operativo general y cerca de 200 que permanecen dentro del edificio legislativo. A lo largo de la mañana se espera la llegada de grupos ambientalistas.

El movimiento de vehículos en la Ciudad es menor por la falta de actividad escolar, lo que ayudó a que la circulación arranque más liviana. Aun así, los desvíos y calles inhabilitadas generan complicaciones puntuales en diferentes sectores. Las autoridades pidieron a quienes deban cruzar por el centro que consideren rutas alternativas.

El corte principal se instaló sobre Patricias Mendocinas, entre Espejo y Rivadavia, a pocos metros de la Legislatura. Desde las 8.00, el perímetro de restricción se amplió a unos 200 metros alrededor del edificio, donde también se colocó un vallado y se incrementó la presencia policial.

Desvíos y recomendaciones sesion por san jorge mineria legislatura Marcos Garcia/MDZ Por calle Espejo se puede circular hacia el oeste hasta 9 de Julio, donde los autos deben desviarse hacia el sur y retomar luego por Montevideo para continuar hacia el oeste. Sobre Patricias Mendocinas, el tránsito avanza hasta Necochea y luego es obligatorio doblar hacia el este, para salir nuevamente hacia 9 de Julio. Además, informaron cortes en Sarmiento entre Belgrano y 25 de Mayo, y una restricción en 25 de Mayo hacia el sur.

El Gobierno montó un esquema especial para contener las manifestaciones, que se concentrarán mayormente en Plaza Independencia. La presencia policial es notoria tanto en los alrededores de la casa de las leyes como en cuadras cercanas.