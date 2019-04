A principios de febrero de este año la provincia por medio del Decreto 219/19 declaró la emergencia ambiental por un año en la zona de piedemonte mendocino por riesgo aluvional, por lo tanto el Ejecutivo suspendió todos los emprendimientos inmobiliarios y cualquier construcción que se encuentre en evaluación de impacto ambiental.

De esta manera, paralizaron todos los proyectos de urbanización o transacciones particulares de la zona del piedemonte que no tuvieran papeles en regla. A lo largo de los años, la necesidad habitacional de la provincia llevó a que muchos no encontraran otra solución -económica principalmente- que aceptar erradicarse en un lugar donde no estaba habilitado e incluso, muchos no tienen aún los títulos de propiedad.

En este contexto, en la mañana del 21 de marzo, un grupo de vecinos de los 44 barrios que se encuentran en el nuevo distrito de Luján de Cuyo, Vertientes del Pedemonte, se alertaron por obras de asfalto del municipio.

“Luján inicia plan de obra sin estudio técnico previo desconociendo el Decreto 219/19”, alertaban y agregaban que había “mala comunicación de este plan de obra que no puede llevarse a cabo sin las medidas precautorias que se desprenden de un estudio de campo y de impacto previo para las futuras consecuencias que ello acarrea”.

un grupo de vecinos pidieron a la municipalidad el informe de impacto ambiental por el Asfalto en el piedemonte.

Una de las vecinas, Patricia comentó a MDZ que “asfaltar un cauce natural es primero que nada un despropósito ya que no tiene en cuenta la pendiente natural y la erosión hídrica que eso conlleva (absorción y filtrado) muros de contención y por sobre todo el riesgo civil de las personas y animales”.

A su vez, aclaró que “el propósito de nuestro reclamo no es oponernos al trabajo municipal sino que tengamos acceso a la normativa en que se basan para tal obra, planeamiento técnico, proyecto de obra y responsable civil a cargo”.

Por su parte, Esteban Allasino, jefe de Gabinete de la Municipalidad de Luján, indicó a MDZ que cuando en el 2017 la comuna tomó posesión legal del distrito (luego de un largo litigio con la Municipalidad de Las Heras) comenzaron a realizar obras que habían sido evaluadas en audiencia y auditorías legales para mejorar la calidad de los vecinos. Estas tareas habían sido postergadas por mucho tiempo y ahora fueron declaradas de utilidad pública.

A partir de allí, el municipio planteó lo que denominan “Desarrollo de la cuenca” que da pie al ordenamiento territorial del distrito Vertientes del Pedemonte. “De ese estudio técnico salió que habían temas hidráulicos que solucionar con obras inminentes ya que principalmente hay cauces aluvionales que pueden afectar a los vecinos”,

Allasino manifestó que los vecinos han aprobado el plan de ordenamiento territorial planteado por la comuna por medio de audiencias públicas y surgió la necesidad de dar una mejora al servicio público de pasajeros (hoy MendoTran). “Por eso hemos mejorado los caminos para un mejor acceso de los vehículos. Cuando se hicieron los nuevos recorridos aprovechamos para asfaltar los caminos”, comentó.

Lo que se realizó fue el asfalto de la calle Las Margaritas, paralela a la calle La Unión (la principal que une los 44 barrios) para que el ómnibus ingrese por una y egrese por otra. “De esta manera no sobrecargamos una de las calles y ampliar el sistema de transporte. Esta obra tiene su informe de impacto ambiental y está habilitado por el municipio al ser una obra menor. Además, estamos haciendo badenes para tener un resguardo aluvional”, culminó Allasino.