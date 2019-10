Aseguran que fuera de dos estadios se venden chorizos de perro que llaman 'choricanes'

Luego de algunas fotos donde varias ristras de chorizos colgaban de un alambre u otras donde podía verse a una considerable cantidad de perros muertos y colgados al mejor estilo de un frigorífico o una gran carnicería, se instaló la teoría de que en Tucumán la gente comía choripanes de perros en las canchas de los clubes más populares.

Los 'choricanes', como empezaron a llamarlos a través de las redes sociales, habrían sido ingeridos por muchas personas y hasta hubo allanamientos que tuvieron lugar en dos humildes barrios de San Miguel conocidos como 'El Sifón' y 'La Bombilla'.

Una de las fotos viralizadas de los presuntos 'choricanes'

Además, un audio viralizado no hizo más que seguir abonando la teoría: "Chango no había un perro en el barrio, dicen que iban y los vendían en la cancha de San Martín y de Atlético el vago con la mujer… y qué pingo no te lo van a vender barato al choripán culiao si te lo vendían de perro, a ellos no les costaba nada", se escuchó en muchos celulares tucumanos.

El caso rápidamente se popularizó en la provincia norteña y alertó a las autoridades ya que Atlético y San Martín se caracterizan por la cantidad de gente que los sigue y muchos seguramente se tientan con un 'chori' de la cancha.

El Director de Control Ambiental y Bromatología de la Municipalidad de San Miguel, Oscar Gramajo, tomó cartas en el asunto, el área a su cargo comenzó a investigar y luego de algunos días declaró a eltucumano.com: "Me parece que no es cierto. Enviamos gente a los barrios, pero no tenemos nada al respecto".

"Hace 30 años que estoy en la repartición y nunca hubo un caso de este tipo. Por lo que se ve en las fotos, cuando se ven los canes colgados, parece una foto del lejano Oriente donde hay una raza de canes que se come", explicó el funcionario tucumano.

La foto de perros muertos que les llegó a muchos tucumanos

Lo cierto es que hasta el momento no hay precisiones al respecto. El gobierno y algunos medios tucumanos afirman que podría tratarse de un nuevo caso de 'fake news' (noticias falsas) ya que una de las fotos viralizadas correspondería a Taiwan, donde aún se acepta el consumo de perros.

Lo malo para todos aquellos tucumanos que, como parte de su ritual de cancha, suelen comerse un choripán, ahora probablemente lo pensarán dos veces salvo que no les importe degustar los ahora famosos 'choricanes'.