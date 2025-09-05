Arrancó la veda electoral en la provincia de Buenos Aires: hasta cuándo dura
A dos días de las elecciones legislativas, quedaron suspendidas las actividades partidarias, encuestas y difusión de propaganda política. La medida busca garantizar un marco de reflexión para los votantes.
Comenzó a regir en la provincia de Buenos Aires la veda electoral de cara a las elecciones legislativas del próximo domingo. Desde este momento, quedan prohibidos los actos de campaña, la difusión de encuestas y sondeos, la publicidad política en medios de comunicación y redes sociales, así como también la entrega de boletas en la vía pública.
La veda se extenderá hasta tres horas después del cierre de los comicios del domingo, y contempla sanciones tanto para candidatos como para partidos que la incumplan. Además, se establecen restricciones a espectáculos públicos masivos, reuniones partidarias y actividades proselitistas en general.
El objetivo de esta medida es garantizar un marco de reflexión para los votantes bonaerenses, quienes el domingo concurrirán a las urnas para renovar bancas en la Legislatura provincial y en los concejos deliberantes municipales.
En paralelo, la Junta Electoral y los municipios ultiman los operativos logísticos y de seguridad para el normal desarrollo de la jornada electoral, en la que se espera la participación de millones de bonaerenses en el distrito más poblado del país.