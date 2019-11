ARA San Juan: el emotivo mensaje para Hernán, uno de los mendocinos fallecidos

Este viernes 15 de noviembre se cumplen dos años del hundimiento del submarino ARA San Juan que terminó con la vida de los 44 tripulantes, entre ellos el sanrafaelino Hernán Rodríguez.

Hoy su esposa, Marcela Moyano, decidió recordarlo una vez más a través de un emotivo posteo en su cuenta de Facebook donde, entre otras cosas, le dedicó unas palabras a Hernán: "Nunca dejes de abrazarme...Estás, siempre estás conmigo".

"Un 15/11/17 la vida me sacudió muy fuerte!!! Noticia: La Armada Argentina perdía contacto con el submarino ARA San Juan. A partir de allí comenzó una gran pesadilla en mi vida, en nuestras vidas amor. Hoy se cumplen 2 años, el tiempo pasa tan rápido que no caigo, me cuesta amor", comenzó escribiendo la mujer en la red social

"No queríamos una navegación eterna!!! Dios me da fortaleza y fe para vivir el día a día con tu ausencia, también la esperanza de que nos reencontraremos algún día. Hoy sólo pido Verdad y Justicia por vos y tus 43 compañeros", detalló en el posteo.

Junto al sentido mensaje para su esposo Hernán Rodríguez, Marcela publicó un video donde aparecen muchas imágenes de ellos juntos y luego una entrevista que le realizaron al submarinista donde cuenta las tareas a cargo que tenía en el ARA San Juan.

El buque perdió contacto el 15 de noviembre de 2017 y hoy, a dos años, está previsto un acto que se realizará dentro de la Base Naval en Mar del Plata, a partir de las 15. Durante la ceremonia se descubrirán dos placas con los nombres de los 44 tripulantes y se espera la presencia del presidente Mauricio Macri.

Los restos del submarino fueron localizados sobre el lecho marino a 800 metros de profundidad en el Atlántico Sur por el buque 'Seabed Constructor' de la empresa estadounidense Ocean Infinity.

Esta empresa estaba en la búsqueda desde el 6 de septiembre en la zona en la que el submarino perdió contacto, aproximadamente 250 millas náuticas (460 kilómetros) al este del Golfo chubutense de San Jorge.