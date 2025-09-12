Alerta amarilla por Zonda: qué zonas de Mendoza afectará el fin de semana

Los días primaverales ya se sienten en Mendoza y el invierno se despide con un alerta amarilla por viento Zonda en distintas partes de la provincia durante el fin de semana. Además, se esperan vientos moderados del sur marcará un descenso de la temperatura.

El Servicio Meteorológico lanzó un alerta amarilla para mañana por el viento Zonda que abarca gran parte de Mendoza . “El área será afectada por viento Zonda con velocidades estimadas entre 30 y 45 km/h, con ráfagas que pueden superar los 70 km/h. Este fenómeno puede provocar reducción de la visibilidad, un aumento repentino de la temperatura y condiciones de humedad relativa muy bajas”, advierte el organismo nacional.

Por el momento, se espera que el viento Zonda baje al llano en la tarde del sábado. Y según el Servicio Meteorológico Nacional afectará a:

Por su parte, desde Defensa Civil marcaron otras zonas afectadas por el viento Zonda. “Viento Zonda en precordillera Sur desde las 6 en Valle de Uspallata y Oeste de Luján. Desde las 10 afectará Malargüe, Sur de Malargüe y Sur del Valle de Uco. Se intensificará al mediodía con velocidades de 40-45 km/h hasta las 17-18”, señalaron.

Zonda Mendoza Las zonas de Mendoza en aleta amarilla por el Zonda. SMN

Pronóstico del tiempo

Según el pronóstico de Contingencias Climáticas, mañana habrá poca nubosidad con ascenso de la temperatura, vientos moderados a algo fuertes del sudeste, Zonda en precordillera y Malargüe. La máxima alcanzará los 27°C y la mínima será de 10°C.

El domingo estará algo nublado con descenso de la temperatura, vientos moderados del sector sur e inestable en cordillera. La máxima será de 22°C y la mínima de 14°C.

El lunes, se espera poca nubosidad con ascenso de la temperatura, vientos leves del noreste y poco nuboso en cordillera. La máxima será de 25°C y la mínima de 10°C. El martes estará algo nublado con ascenso de la temperatura y vientos leves del noreste. La máxima será de 27°C y la mínima de 12°C.

Recomenciones para el viento Zonda