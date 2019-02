Alejandro Cazabán pidió el jury para una fiscal de San Rafael

El abogado Alejandro Cazabán solicitó este miércoles un jury contra la fiscal Andrea Rossi. Cazabán acusa a la fiscal que actuó en el caso de Julieta Silva, entre otros, de “incumplimiento de las obligaciones de funcionario público, arbitrariedad y evidente falta de idoneidad para cumplir sus funciones”.

En diálogo con After Office, por MDZ Radio, el abogado explicó el por qué de su presentación:

- ¿Por qué tomó la decisión de iniciar un jury contra la fiscal Rosi?

- Primero, debo aclara que esto es algo que hago en carácter personal. Estamos planteando una causal genérica que es “mal desempeño en sus funciones” a partir de su actuación en dos causas.

Una es un caso de abuso sexual agravado en el que la fiscal omitió el agravante de la convivencia en la persona que terminó siendo condenada. Al omitir un fiscal acusar a alguien con el agravante, el tribunal queda atado de manos porque no puede endurecer la pena. Fue un hecho reconocido por el imputado y los testigos. No sabemos por qué lo omitió. De hecho el mismo tribunal dice en la sentencia que a pesar de estar probado el hecho y que se podría agravar la pena, se encuentra imposibilitado porque no ha sido motivo de acusación de parte de la fiscal en el momento de los alegatos . Esto es un error gravísimo que está previsto en la ley: “incumplimiento de sus obligaciones y falta de idoneidad”. Esto, en el primer hecho en el que termina beneficiando al imputado por un error grosero que muestra un incumplimiento de su función y una falta de idoneidad. Los fiscales tienen un rol muy importante: están autorizados por ley a perseguir el delito y pedir penas. Si no lo hace la única persona que puede hacerlo, pasa esto: el tribunal no puede agravar la pena. Hablamos del abuso sexual de una menor.

- ¿Cuál es el segundo hecho?

- El segundo hecho está vinculado con el desempeño de la fiscal en el caso Julieta Silva. El juicio sigue su trámite en la Corte hoy. La cuestión es que aparecieron unos anteojos en el coche (con el que atropelló a Genaro Fortunato, quien murió en el lugar). La fiscal mandó a peritarlos y antes de que lleagaran los resultados elevó la causa a juicio. Para sostener la acusación de homicidio simple con dolo eventual argumentó que Silva tenía a su disposición los anteojos en la guantera del vehículo, pero luego se comprueba, antes del inicio del debate, y por una pericia oftalmológica, que esos antejos no servían para Julieta Silva, y por ende no eran aplicables. Sin perjuicio de ello, cuando comienza el juicio, la fiscal vuelve a usar el argumento de que tenía los anteojos a su disposición mientas estaba ya la pericia incorporada. Acá sumamos entonces la denuncia por la arbitrariedad en perjuicio del imputado. En un caso lo beneficia y en otro, intenta perjudicarlo.

Por ello las acusaciones son tres: incumplimiento de las obligaciones, arbitrariedad y falta de idoneidad para para cumplir sus funciones.

Esto para mí tiene mucha importancia porque la actuación de los fiscales tiene que ser cada vez más objetiva, eficaz y seria. Su rol es fundamental en la investigación, en el debate y en la presentación de prueba. El jury tendrá ahora la posibilidad de resolverlo. La sociedad tiene que saber que los fiscales tienen obligaciones, así como los abogados. No es menor que un fiscal cometa estos errores.

