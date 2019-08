Alarmante: tres de cada diez argentinas nunca tuvieron un orgasmo

El 47% de las mujeres presenta alguna disfunción sexual (DSF) y un 30% expresó no haber tenido nunca un orgasmo, según un estudio difundido por el Hospital de Clínicas de la Universidad de Buenos Aires al cumplirse mañana el Día Internacional del Orgasmo Femenino, destinado a promover el debate sobre la sexualidad y derribar mitos.

Los datos del informe difundido hoy surgen de una encuesta realizada a lo largo de 2018 en la sala de espera de ginecología del Hospital de Clínicas a unas 500 mujeres de diferentes edades.

"Lo que encontramos es que si bien en un 47 por ciento detectamos algún tipo de disfunción sea falta de deseo, lubricación o anorgasmia (falta de orgasmo) sólo un 3 por ciento de esos casos habían sido derivados a un especialista", detalló la responsable de Sexología de la división Ginecología del Clínicas, Silvina Valente, a Télam

La especialista, que aclaró que estos son resultados preliminares, detalló que "en relación al orgasmo, el relevamiento arrojó que tres de cada diez mujeres nunca tuvo un orgasmo y de éstas, 11,3% no lo vivencian como un problema".

"Éste es el dato más llamativo, que haya una naturalización sobre no tener un orgasmo o un desconocimiento sobre qué es y en algunos casos lo que observamos es una confusión entre el orgasmo y la excitación", describió Valente.

"Lo cierto es que todavía existen mujeres que creen que el encuentro sexual finaliza cuando el hombre eyacula y que por múltiples razones no continúan en búsqueda de su placer. Entonces es importante explicar que una relación sexual no es sinónimo de coito vaginal o penetración vaginal", agregó.

Entre las muchas causas que contribuyen a la falta de orgasmo, la sexológa identificó la falta de información.

"El órgano 'eréctil' de la mujer es el clítoris que se encuentra afuera de la vagina, la dimensión cultural que se le da a la penetración hace perder de vista la estimulación genital y en muchas ocasiones la falta de orgasmo tiene que ver con esto", explicó.

"Por su puesto que no hay 'una forma', cada mujer debe buscar qué es lo que le da placer y eso es personal e intransferible, pero es clave centrarse en la búsqueda del auto-placer y animarse a experimentar; en ese sentido la masturbación es muy importante", sostuvo.

En el mismo sentido, Paola Kullock, especialista en juegos eróticos, sostuvo que "la sexualidad femenina está llena de mitos y de demandas externas tanto en un sentido como en otro, la exageración de expresiones como 'me mira y tengo un orgasmo' son tan dañinas como el no hablar del tema".

"Querernos, querer nuestro cuerpo, animarnos a experimentar, a pedir a otro u otra lo que nos gusta, cómo, dónde es parte del camino para llegar al orgasmo; también comprender que no hay una forma que 'esté bien' y no permitir que nos comparen", sostuvo Kullock.

Y continuó: "Algunas mujeres me plantean, por ejemplo, que sus parejas le dicen que no puede ser que sólo llegue al orgasmo en una posición o de una manera determinada y la pregunta es...¿por qué no?.".

El 8 de agosto fue instaurado en 2006 como el Día Internacional del Orgasmo Femenino a partir de una iniciativa del municipio brasileño de Esperantina que, tras hacer un relevamiento que arrojaba que 30% de las mujeres tenía anorgasmia, propuso esta fecha para visibilizar aspectos de la sexualidad femenina.