Ahora van por la digitalización del Libro de quejas

En la jornada de este miércoles, Diputados pondrá en debate el proyecto de Mario Vadillo (Protectora) para digitalizar el Libro de quejas.

El argumento del autor de la iniciativa es que el soporte papel está siendo dejado de lado en varias dependencias como parte de la modernización del Estado y sería lógico sumar a ese fenómeno de la "despapelización" al Libro de quejas que hoy obligatoriamente los establecimientos comerciales deben ofrecer a sus clientes.

El proyecto

El "aggiornado" libro consistirá en una plataforma digital creada, aprobada y supervisada por la Dirección de Defensa del Consumidor que permitirá mejorar el registro, análisis y seguimiento de las inquietudes de los consumidores.

Esta herramienta digital apunta al beneficio del consumidor, facilitándole su reclamo y evitándole gastos y demoras.

Vadillo aclaró que "esto no viene a reemplazar el Libro de quejas de papel, pero sí logra una ayuda para los consumidores ya que muchas veces no se encuentran con el Libro de quejas, no se lo quieren dar o a uno le incomoda hacer un reclamo frente a quien cometió la falta. Con esto uno podría hacerlo desde la red virtual de la Dirección de Defensa del Consumidor, donde se alojará el Libro de queja digital”.

Los beneficios de la versión digital

La normativa que se debatirá también vendría a complementar y dar operatividad a que las empresas de transporte privado por plataformas electrónicas cuenten con un Libro de quejas virtual, que cumpla con las exigencias que dispone la Dirección Provincial de Defensa del Consumidor.