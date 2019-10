Ahora sí se podrá usar la licencia de conducir digital en Mendoza

Tras la aprobación final de la Cámara de Diputados del proyecto de ley que llegó en revisión desde el Senado, mediante el cual se modifica la Ley de Seguridad Vial, en Mendoza se comenzará a usar la licencia de conducir digital.

Ahora la norma establece en su inciso f, la incorporación de la licencia de conducir digital como parte de la documentación y a la posibilidad de retención o el retiro de los vehículos sin perjuicio de la multa que pudiera corresponder.

El texto señala que se procederá a tal situación cuando “su conductor no tuviere edad para conducir, careciere de licencia habilitante en soporte físico o digital expedida por la autoridad pertinente a través de los medios habilitados, o la misma no correspondiese a la categoría del vehículo, cuando la licencia estuviese caducada en su término de vigencia, no renovada o habilitada debidamente, estuviere bajo intoxicación de estupefacientes, siempre que no hubiere personas habilitadas que puedan reemplazarla inmediatamente en la conducción”.

La licencia de conducir digital podrá presentarse desde el celular en cualquier control, lo que facilitará la fiscalización de los agentes de tránsito a través de la lectura de un código QR con un teléfono celular. Será parte de la documentación exigible por las autoridades policiales o de tránsito.

Para obtener la licencia digital los interesados deben ingresar a la página www.argentina.gob.ar.