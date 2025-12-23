Ahora podés viajar con tus mascotas en trenes y micros de larga distancia: los detalles del cambio que aplicó el Gobierno

El Gobierno habilitó el viaje de mascotas en micros y trenes de larga distancia, con reglas precisas para cuidar la seguridad y la higiene a bordo.

El transporte federal sumó un cambio esperado por muchos pasajeros: desde ahora, los servicios de colectivos y trenes de larga distancia aceptarán animales domésticos a bordo. Si bien la práctica estará permitida al igual que en el sector aéreo, habrá controles, responsabilidades definidas y un esquema pensado para reducir riesgos en el camino y dentro de las unidades.

Qué establece la medida que habilita el viaje de mascotas La habilitación quedó formalizada este martes en la Resolución 2076/2025 del Boletín Oficial, impulsada por la Secretaría de Transporte del Ministerio de Economía.

De acuerdo con lo detallado en el documento, la norma rige para mascotas en general, aunque no modifica el marco especial de perros guía o de asistencia, que continúan con su régimen propio. El objetivo declarado apunta a dos ejes: seguridad vial y salubridad. Por eso, la autorización se basa en condiciones estrictas y en la obligación de cumplirlas durante todo el trayecto.

Mascotas a bordo, gato, mascota, viajar Ya se puede viajar con mascotas en colectivos de larga distancia. Shutterstock Cómo deben viajar las mascotas durante el trayecto El punto central es que la mascota no puede ir suelta. Debe trasladarse dentro de un contenedor o transportador apropiado, que se mantiene cerrado de principio a fin. Ese transportador solo podrá ubicarse en tres lugares: sobre las piernas del pasajero responsable, debajo del asiento delantero o en el asiento contiguo, siempre que ese lugar haya sido comprado. En este último caso, además, el sistema debe quedar sujeto con el cinturón, para evitar movimientos bruscos ante frenadas o maniobras imprevistas.

Documentación, cupos y responsabilidades del dueño El pasajero mayor de edad se convierte en “responsable” del animal y asume su tutela total. En ese sentido, es obligatorio llevar y mostrar la vacuna antirrábica vigente, junto con cualquier otra documentación que pudiera exigir la normativa aplicable al momento del control. También rige una limitación concreta: se autoriza un solo animal doméstico por cada adulto. Además, quien lo lleva debe garantizar que no cause molestias a terceros y que su bienestar esté cubierto durante el viaje.