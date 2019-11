Agresión en el Notti: analizan reforzar la seguridad en el hospital

La agresión física y verbal a un traumatólogo en la guardia del Hospital Notti causó preocupación entre los trabajadores del nosocomio, y pese a contar con tres niveles de seguridad pública y privada, no se pudo evitar el desenlace. Por ello, sus autoridades analizan reforzar el cuerpo de guardias y policías para llevar tranquilidad y proteger tanto a los médicos como al resto del personal y los pacientes.

El médico traumatólogo Daniel Michaut fue agredido el martes a la noche por el padre de una niña a la que atendía por una fractura en la muñeca. La víctima sufrió una lesión en la nariz y además fue amenazada por el sujeto, que incluso se presentó al día siguiente en el hospital y continuó agrediendo al personal.

En conversación con MDZ, Michaut había asegurado que "todos los días sufrimos agresiones y prácticamente no hay personal de seguridad para protegernos. Hay un solo policía que está en otro sector del hospital". Al mismo tiempo, señaló que "no es la primera vez que ocurre una agresión física y estas cosas no pueden seguir sucediendo".

El director del Hospital Notti, Jorge Pérez, explicó por su parte que el nosocomio cuenta con tres niveles de seguridad: el primero compuesto por personal propio, el segundo prestado por una empresa de vigilancia privada y el tercero correspondiente a un servicio extraordinario con efectivos policiales. "Pasa que no podemos tener un policía por cada médico, y si bien no es la primera vez que sufrimos agresiones, muchas veces quedan solo en lo verbal con agresiones, amenazas y ruptura de mobiliario incluso cuando la autoridad está presente", indicó a MDZ.

"El hospital protege a todos los trabajadores, los pacientes y sus familias, pero hay hechos puntuales como este que estando incluso la seguridad, ocurre la violencia", añadió.

Según Pérez, al momento de la agresión contra Michaut había un policía en la recepción que acudió inmediatamente y junto con personal de seguridad privada intervinieron para que la violencia pasara a mayores, aunque el agresor ya había golpeado al traumatólogo y no se lo detuvo. En ese sentido, el director del Notti reconoció que "hubo un error", ya que en ese instante "tendrían que haber llamado al 911 para que esa persona sea detenida" por infringir el Código Contravencional, que en su artículo 51 castiga las agresiones a médicos y trabajadores de la salud con multas de hasta 1.200 UF o hasta 12 días de arresto.

Respecto a una posible orden de restricción, Pérez señaló que "el doctor ya hizo la denuncia en la fiscalía, por lo que el agresor ya no se tendría que acercar al hospital", aunque mencionó que el sujeto regresó hoy con "algunas actitudes amenazantes".

En cuanto a la situación de seguridad en el Notti, Pérez manifestó que están analizando reforzarla con más efectivos: "Después de este hecho, todos creemos que hace falta mayor seguridad, por lo que analizamos aumentar el personal policial, ya que constatamos a diario que la gente, por diversos motivos, está cada vez más agresiva y violenta".

"Todos somos papás y nos desesperamos cuando nuestros hijos tienen algún problema, pero el Hospital Notti le da respuestas a todos", concluyó.